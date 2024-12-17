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Kültür

Muğla'da hastaneye kaldırılan sanatçı Ferdi Tayfur'un tedavisi Antalya'da sürecek

Muğla'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sanatçı Ferdi Tayfur'un tedavisi Antalya'da devam edecek.

Durmuş Genç  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
Muğla'da hastaneye kaldırılan sanatçı Ferdi Tayfur'un tedavisi Antalya'da sürecek

Muğla

Sanatçı Tayfur, Muğla'da devam eden tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine Antalya Medical Park Hastanesi'ne sevk edildi.

Ferdi Tayfur, yaşamını sürdürdüğü Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde önceki gün rahatsızlanınca önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna nakledilmişti.

Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 79 yaşındaki sanatçının, 15 gün önce Antalya'daki bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve 4 gün önce taburcu edildiği belirtilmişti.

Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti.

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