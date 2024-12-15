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Kültür

Sanatçı Ferdi Tayfur, hastaneye kaldırıldı

Sanatçı Ferdi Tayfur, yaşadığı Muğla'nın Marmaris ilçesinde yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Sabri Kesen  | 15.12.2024 - Güncelleme : 15.12.2024
Sanatçı Ferdi Tayfur, hastaneye kaldırıldı Fotoğraf: Sabri Kesen/AA

Muğla

Adaköy Mahallesi Cennet Adası mevkisindeki evinde rahatsızlanan 79 yaşındaki Tayfur için evinde çalışanlar tarafından sağlık ekibi talep edildi.

Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan sanatçı, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Yapılan ilk tetkiklerin ardından Tayfur, ambulansla Muğla'daki bir özel hastaneye sevk edildi.

İlk etapta akciğer ödemi ve çoklu organ yetmezliği başlangıcı teşhisi konulan sanatçının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, hastaneye gelerek sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Ferdi Tayfur'un 15 gün önce Antalya'daki bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve 4 gün önce taburcu edildiği belirtildi.

Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti.

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