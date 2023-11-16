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Kültür

Mizah programının sinema uyarlaması "Meksika Açmazı" sinemaseverlerle buluşacak

Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, animasyondan aksiyona 5 yapım vizyona girecek.

Aişe Hümeyra Akgün  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
Mizah programının sinema uyarlaması "Meksika Açmazı" sinemaseverlerle buluşacak

İstanbul

Mesut Süre, Fazlı Polat ve Anlatanadam'ın podcast olarak başlattığı aynı isimli mizah programının sinema uyarlaması "Meksika Açmazı" sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmen koltuğuna Alper Mestçi'nin oturduğu filmde, aldıkları teklif üzerine Kapadokya'ya giden ve burada ilişkilerini tehdit eden bir dizi olay yaşayan üç arkadaşın yaşadıkları işleniyor.

"Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı"

Francis Lawrence'ın yönettiği "Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı", Coriolanus Snow'un Panem'in başına geçmeden yıllar önce, 18 yaşındaki hikayesini konu ediniyor.

Aksiyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen yapım, Açlık Oyunları serisinin ana karakteri Katniss Everdeen'den öncesine giderek Coriolanus Snow'un gençliği ve düzenlenen 10. Açlık Oyunları'nı odağına alıyor.

"Birkaç Mısraymış Meğer"

Senaristliğini ve yönetmenliğini Hüsamettin Elçi'nin üstlendiği "Birkaç Mısraymış Meğer", iki genç arasında yaşanan duygu dolu platonik bir aşk hikayesini ele alıyor.

Seyit Taha Elçi ve Şermin Güven'in başrollerini paylaştığı film, geçmişte yaşanan aşkların naifliğini ve duygu yoğunluğunu beyaz perdeye taşıyor.

"Alya"

Bilim kurgu ve aksiyonu bir araya getiren "Alya", özel güçleri olan kadın kahramanın yaşadıklarını sinema perdesine yansıtıyor. Gerçek kimliğini bulmak zorunda olan, hafızası silinen bir ajanın hikayesini konu edinen filmin yönetmenliğini Jandae Percem üstleniyor.

Filmin başrollerinde ise ünlü şarkıcı Edis ve Jandae Perçem'in yanı sıra Hande Ataizi, Alper Atak, Gonca Vuslateri ve Beste Kökdemir rol aldı.

"Cin Gelini"

Haftanın korku filmlerinden "Cin Gelini", araştırma yapmak için gittikleri köyde kendilerini beklenmedik olayların içerisinde bulan araştırma grubunun hikayesini anlatıyor.


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