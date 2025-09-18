Dolar
41.29
Euro
48.78
Altın
3,644.38
ETH/USDT
4,600.30
BTC/USDT
117,384.00
BIST 100
11,048.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Mısır'da müzeden çalınan üç bin yıllık paha biçilmez altın bilezik eritilerek başka bir ürüne dönüştürülmüş

Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir müzeden antik döneme ait altın bir bileziğin çalındığı, sonra satıldığı ve eritilerek başka bir ürüne dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

Hussien Elkabany, Gülşen Topçu, Ali Semerci  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
Mısır'da müzeden çalınan üç bin yıllık paha biçilmez altın bilezik eritilerek başka bir ürüne dönüştürülmüş Fotoğraf: Mohamed Elshahed/AA

Kahire

Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 13 Eylül'de Mısır Müzesi restorasyon atölyesindeki demir kasa içinde bulunan Antik Mısır'da Üçüncü Ara Döneme ait altın bir bileziğin kaybolduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

O tarihten sonra yapılan soruşturmalar sonucu failin Mısır Müzesi'ndeki bir restorasyon teknikeri olduğu, altın bileziği 9 Eylül'de çaldığı ardından da Kahire'de bir gümüş tüccarıyla iletişime geçtiğinin belirlendiği kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu tüccarın, bileziği 180 bin cüneyhe (3 bin 750 dolar) bir altın atölyesi sahibine sattığı, onun da bileziği 194 bin cüneyhe (4 bin dolar) altın dökümhanesinde çalışan bir işçiye sattığı, onun da bileziği diğer mücevherlerle birlikte eriterek yeni bir ürüne dönüştürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, şüphelilerin yakalandığı, sorgu sonunda suçlarını itiraf ettikleri, bileziğin satışından elde edilen paraya da el konulduğu dile getirildi.

Üçüncü Ara Dönem, Antik Mısır'da milattan önce 1075'ten 652 yılına kadar olan dönemi kapsıyor.

Uluslararası medyada üç bin yıllık bileziğin paha biçilmez değerde olduğu belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'in bölgede yayılmacılığı politika haline getirmesine tedbir almamız gerekiyor
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, Suriye'nin istikrarı için yapılması gerekenleri anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Kocaeli'deki şehit ailesine ulaştı
İzmir'de mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Balıkesir ve Antalya'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Mısır'da müzeden çalınan üç bin yıllık paha biçilmez altın bilezik eritilerek başka bir ürüne dönüştürülmüş

Mısır'da müzeden çalınan üç bin yıllık paha biçilmez altın bilezik eritilerek başka bir ürüne dönüştürülmüş

Camp David’den 7 Ekim’e İsrail’in işgal politikaları

Dalışseverlerin önemli duraklarından Thistlegorm batığı 84 yıllık tarihe ışık tutuyor

Doha Zirvesi: Bölgesel güvenlikte yeni dönem mi?

Doha Zirvesi: Bölgesel güvenlikte yeni dönem mi?
TMO, ürün bedeli olarak yaklaşık 3,6 milyar lirayı üreticilerin hesaplarına yatırdı

TMO, ürün bedeli olarak yaklaşık 3,6 milyar lirayı üreticilerin hesaplarına yatırdı
Sisi ile Pezeşkiyan İran'ın nükleer enerji meselesini görüştü

Sisi ile Pezeşkiyan İran'ın nükleer enerji meselesini görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet