Miraç Kandili'ne özel içerikler, yarın TRT'de izleyici ve dinleyicilerle buluşacak

TRT, Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği Miraç Kandili dolayısıyla hazırlanan özel programları izleyici ve dinleyicilerle buluşturacak.

Asya Setinay Karagül  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
Miraç Kandili'ne özel içerikler, yarın TRT'de izleyici ve dinleyicilerle buluşacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Miraç Kandili'nin manevi atmosferini yansıtan dini sohbetler, dua ve ilahiler, TRT radyo ve televizyonlarında yayınlanacak.

Kandil yayınları kapsamında TRT 1'de saat 19.45'te Malatya Kernek Karagözlüler Camii'nden gerçekleştirilecek "Miraç Gecesi" programı ekrana gelecek.

İtalyan işgaline karşı Libya halkının bağımsızlık mücadelesini konu alan "Çöl Aslanı Ömer Muhtar", 16 Ocak'ta saat 00.45'te TRT 1'de izlenebilecek.

Osman Eğgin ve Doç. Dr. Asım Akkuş’un konuk olduğu "Miraç Gecesi Sohbet" programı saat 19.00'da, Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nden yapılacak "Miraç Gecesi Özel Canlı Yayını" ise saat 20.00'de TRT Avaz'da yayında olacak.

Bulgaristan'ın Kırcaali şehrindeki Yeni Kırcaali Camii’nden gerçekleştirilecek "Miraç Kandili Kırcaali" programı saat 20.00'de TRT Türk'te canlı yayınlayacak.

"Şeva Mirace" programı ise saat 19.30'da TRT Kurdi ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

TRT radyoları da gün boyunca hazırlanan özel içeriklerle gecenin maneviyatını dinleyicilerine aktaracak.

