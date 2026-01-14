Miraç Kandili'ne özel içerikler, yarın TRT'de izleyici ve dinleyicilerle buluşacak
TRT, Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği Miraç Kandili dolayısıyla hazırlanan özel programları izleyici ve dinleyicilerle buluşturacak.
İstanbul
TRT'den yapılan açıklamaya göre, Miraç Kandili'nin manevi atmosferini yansıtan dini sohbetler, dua ve ilahiler, TRT radyo ve televizyonlarında yayınlanacak.
Kandil yayınları kapsamında TRT 1'de saat 19.45'te Malatya Kernek Karagözlüler Camii'nden gerçekleştirilecek "Miraç Gecesi" programı ekrana gelecek.
İtalyan işgaline karşı Libya halkının bağımsızlık mücadelesini konu alan "Çöl Aslanı Ömer Muhtar", 16 Ocak'ta saat 00.45'te TRT 1'de izlenebilecek.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Osman Eğgin ve Doç. Dr. Asım Akkuş’un konuk olduğu "Miraç Gecesi Sohbet" programı saat 19.00'da, Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nden yapılacak "Miraç Gecesi Özel Canlı Yayını" ise saat 20.00'de TRT Avaz'da yayında olacak.
Bulgaristan'ın Kırcaali şehrindeki Yeni Kırcaali Camii’nden gerçekleştirilecek "Miraç Kandili Kırcaali" programı saat 20.00'de TRT Türk'te canlı yayınlayacak.
"Şeva Mirace" programı ise saat 19.30'da TRT Kurdi ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
TRT radyoları da gün boyunca hazırlanan özel içeriklerle gecenin maneviyatını dinleyicilerine aktaracak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.