Mevlana Müzesi'nde Sakal-ı Şerif bir asır sonra ziyarete açıldı
Öğretileriyle tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi'nde 100 yıl sonra Sakal-ı Şerif yeniden ziyarete açıldı.
Konya
Semazenler tarafından müzeye getirilen Sakal-ı Şerif, bulunduğu 40 kat bohçadan salavatlar eşliğinde çıkarıldı.
Türbeyi ziyarete gelenler, Sakal-ı Şerif'e dokundu, duygusal anlar yaşadı.
Müzede sergileneceği cam muhafazanın içine konulan üç Sakal-ı Şerif ile 4 Kabe örtüsü, ramazan boyunca ziyaret edilebilecek.
Açılışa İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, semazenler ve vatandaşlar katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.