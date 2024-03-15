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Kültür

Mevlana Müzesi'nde Sakal-ı Şerif bir asır sonra ziyarete açıldı

Öğretileriyle tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi'nde 100 yıl sonra Sakal-ı Şerif yeniden ziyarete açıldı.

Savaş Güler  | 15.03.2024 - Güncelleme : 15.03.2024
Mevlana Müzesi'nde Sakal-ı Şerif bir asır sonra ziyarete açıldı Fotoğraf: Savaş Güler/AA

Konya

Semazenler tarafından müzeye getirilen Sakal-ı Şerif, bulunduğu 40 kat bohçadan salavatlar eşliğinde çıkarıldı.

Türbeyi ziyarete gelenler, Sakal-ı Şerif'e dokundu, duygusal anlar yaşadı.

Müzede sergileneceği cam muhafazanın içine konulan üç Sakal-ı Şerif ile 4 Kabe örtüsü, ramazan boyunca ziyaret edilebilecek.

Açılışa İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, semazenler ve vatandaşlar katıldı.

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