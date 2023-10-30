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Kültür

Melek Zeynep Bulut'un ödüllü eseri "Açık Yapıt" AKM'de sergileniyor

Mimar ve sanatçı Melek Zeynep Bulut'un ödül alan "Açık Yapıt" eseri, Cumhuriyetin 100. yılında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu.

Ömer Faruk Yıldız  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
Melek Zeynep Bulut'un ödüllü eseri "Açık Yapıt" AKM'de sergileniyor Fotoğraf: Ömer Faruk Yıldız - AA

İstanbul

Eserin açılış etkinliğinde konuşan AKM Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı, bugün Cumhuriyetin 100. yılını idrak etmenin yanı sıra yenilenen AKM'nin 3. yılına girmesinin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Ülkemizin en önemli kültür merkezleri arasında yer alan AKM ile sanatçılarımızı ve sanat kurumlarımızı burada misafir etmekten, sanatseverlerle buluşturmaktan son derece mutlu oluyoruz." dedi.

Buharalı, uluslararası ödül almış sanatçı Bulut'u AKM'de ağırlamanın büyük bir ayrıcalık olduğunu ifade etti.

Melek Zeynep Bulut ise eseriyle bu yıl Londra'da Somerset House'da London Design Biennale'in 2023 edisyonunda Türkiye'yi gururla temsil ettiğine işaret ederek, "Eserimiz 47 ülke ile çeşitli üniversiteler arasından seçilerek Kamu Ödülü kazandı ve uluslararası alanda literatüre geçti. Fakat bizim için en değerli şey, Taksim'de burada Cumhuriyetimizin 100. yılı çatısı altında sizlerle buluşmak." diye konuştu.

"Kadim altyapımızla Türkiye'nin, dünyanın geleceği olduğunu düşünüyoruz"

Türkiye'de yeni bir yüzyıl sayfasını açmanın gelecek nesillere anlatılacak tarihi bir not olduğunu söyleyen Bulut, şunları kaydetti:

"Bu toprakların, bu medeniyetin her bir ferdinin ne kadar değerli bir felsefe hazinesine sahip olduğunu, bunun bizim için de bir doğal kaynak gibi olduğunu her seferinde anlatmaya çalışıyorum. Kadim geleneklerimizle modern dünyaya şekil vermek, kadim anlatılarımızın ve en önemlisi bu topraklardaki genç insanların heyecanının dünyaya ulaşması bizim için çok elzem. Genç nüfusumuz, heyecanımız, ilkelerimiz ve yüzyıllara dayanan kadim altyapımızla Türkiye'nin, dünyanın geleceği olduğunu düşünüyoruz. Biz tüm bu motivasyon ve ilkelerle Açık Yapıt eserini hayata geçirdik."

Eserini bir heykel ya da bir mekan değil bir sahne olarak niteleyen Bulut, Açık Yapıt'ın sanatseverleri her türlü algıların ötesin davet ettiğini vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından izleyiciler, AKM'nin önüne kurulan Açık Yapıt'ı ziyaret ederek fotoğraf çektirdi.

Eser, 19 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

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