Dolar
43.65
Euro
52.00
Altın
5,065.65
ETH/USDT
1,980.20
BTC/USDT
67,497.00
BIST 100
13,871.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Urska Klakocar Zupancic ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Kültür

MEB'in 23 Nisan'a özel resim, şiir ve kompozisyon yarışmasının başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca, TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışması için başvurular başladı.

Emrullah Cesur  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
MEB'in 23 Nisan'a özel resim, şiir ve kompozisyon yarışmasının başvuruları başladı

Ankara

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce düzenlenen yarışma, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlamını kavratmayı, milli egemenlik bilincini pekiştirmeyi ve öğrencilerin duygu ve düşüncelerini sanatsal yollarla ifade etmelerine imkan sağlamayı amaçlıyor.

Yarışmaya, tüm ilkokul ve ortaokul öğrencileri bağlı bulundukları okul müdürlükleri vasıtasıyla katılabilecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İlkokul öğrencileri resim, ortaokul öğrencileri ise resim, şiir ve kompozisyon dallarında yarışacak. Her kategoride ilk üçe girenler ile mansiyon alanlar ödüllendirilecek.

Yarışma sonucunda dereceye giren eserler, 2-3 Nisan'da Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde ilan edilecek.

Ödül töreni ise 23 Nisan haftasında TBMM'de düzenlenecek.

Yarışma şartlarına "https://tegm.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Gürlek, HSK üyeleriyle ilk toplantısını yaptı
Diyanet, bu yıl ramazan temasını "Ramazan, Cami ve Hayat" olarak belirledi
5 PKK'lı terörist daha teslim oldu
Hakkari'de sağlıkçılar zorlu kış şartlarında hastaların imdadına yetişiyor
Suça sürüklenen çocukları "kayıp kuşak" riskinden koruma çağrısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

MEB Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun "Öğrenme Etkinlikleri Seti" yayımladı

MEB Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun "Öğrenme Etkinlikleri Seti" yayımladı

MEB'in 23 Nisan'a özel resim, şiir ve kompozisyon yarışmasının başvuruları başladı

Üçüncü kuşak ressam kentteki tarihi eserleri tuvaline taşıyor

Meslek liseli öğrenciler "Haberimiz Olsun" projesiyle stüdyoda haber sunarak mesleki becerilerini geliştiriyor

Meslek liseli öğrenciler "Haberimiz Olsun" projesiyle stüdyoda haber sunarak mesleki becerilerini geliştiriyor
İbrahim Safi'nin "SafiStanbul" sergisi, İstanbul'un kültürel belleğinin izlerini sürüyor

İbrahim Safi'nin "SafiStanbul" sergisi, İstanbul'un kültürel belleğinin izlerini sürüyor
Taşımacılıkta mesleki yeterlilik sınavları elektronik ortamda yapılacak

Taşımacılıkta mesleki yeterlilik sınavları elektronik ortamda yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet