Mark Eliyahu, başkentte konser verdi
Besteci, aranjör ve kamança sanatçısı Mark Eliyahu, başkentli sanatseverlerle buluştu.
Ankara
Müziğinde Doğu ve Batı'yı harmanlayan İsrail asıllı Eliyahu, ATO Congresium'da verdiği konserde, aralarında "Journey", "Endlees", "Hope", "Coming Back", "Sands" bestelerinin de bulunduğu eserlerini seslendirdi.
Kendisini izlemeye gelenlere "Hoş geldiniz" diyen Eliyahu, konser dolayısıyla heyecanlı olduğunu ifade etti.
Konserde ayrıca usta müzisyenin babası Piris Eliyahu da oğluna eşlik eden orkestrada yer aldı.
Piris Eliyahu, konser sırasında tarıyla solo bir performans da sergiledi.
Babasının besteci, gitarist ve aynı zamanda öğretmeni olduğunu belirten Eliyahu, babasına teşekkür etti.
Kamança ve tar gibi eski enstrümanları modern ve fütüristik elektroniklerle birleştirerek farklı kültürleri müziğinde bir araya getiren Mark Eliyahu, dinleyicilerine, Ortadoğu ve Balkanlar'ın ruhunu notalara dökerek duygu yoğunluğu yüksek bir deneyim sunuyor.
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