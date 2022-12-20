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Kültür

Malatya'da "Arapgir tahta çivili ayakkabı" coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Malatya'da "Arapgir tahta çivili ayakkabı" Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Yeter Erdine   | 20.12.2022
Malatya'da "Arapgir tahta çivili ayakkabı" coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Malatya

Arapgir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Arapgir tahta çivili ayakkabı"nın kendine özgü tasarımı ve uzun yıllar kullanılması nedeniyle ilçe ile özdeşleştiği belirtildi.

Bu ayakkabının hakiki deriden, tabanının sığır köselesinden, iç astarının ise meşinden yapıldığı ifade edilen açıklamada, bu kundurada köselenin yapıştırma ya da dikilme yerine tabana gürgen veya fırınlanmış kayın ağacından 4-5 milimetre ahşap çivilerle monte edildiği bildirildi.

Tescillenen ayakkabının, dedesinden babasına, babasından da kendisine miras kalan bu sanatı sürdüren Erol Hakan tarafından üretildiği aktarılan açıklamada, 65 yaşındaki ustanın yarım asırdır el emeği, göz nuruyla tahta çivili ayakkabı ürettiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptıkları başvuru sonucunda ilçe ile özdeşleşen "Arapgir tahta çivili ayakkabı"ya coğrafi işaret tescil belgesi verildiğini kaydetti.




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