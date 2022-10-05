Magazin Gazetecileri Derneğince verilen "26. Altın Objektif Ödülleri" sahiplerini buldu
Magazin Gazetecileri Derneğince (MGD) düzenlenen "26. Altın Objektif Ödülleri", tiyatro, müzik, sinema, basın ve televizyon dünyasından birçok isme törenle takdim edildi.
İstanbul
CVK Park Bosphorus'ta gerçekleşen törende, Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Dilek Dallıağ, Rumeli türkülerinin usta sesi olarak anılan sanatçı Arif Şentürk ile vefatından kısa süre önce yaptığı röportajla ödül aldı.
"MGD Özel Ödülü" Hüseyin Başusta'ya, "Yaşam Boyu Onur Ödülleri" Demet Akbağ, Osman Sınav ve Cihan Ünal'a takdim edildi.
"Tiyatro Oyunu" ödülü "Aydınlıkevler" oyununa, "Tiyatro Oyuncusu Kadın" ödülü Demet Akbağ'a, "Tiyatro Oyuncusu Erkek" ödülü de Salih Bademci'ye verildi.
Dizi ödüllerinde "Dram Dizisi" ödülü "Camdaki Kız" dizisinin, "Dram Dizi Oyuncusu Kadın" ödülü Burcu Biricik'in, "Dram Dizi Oyuncusu Erkek" ödülü Tolga Sarıtaş'ın, "Dram Dizisi (Uyarlama)" ödülü "Kasaba Doktoru"nun, "Dram Uyarlama Dizi Oyuncusu Kadın" ödülü Hazal Subaşı'nın, "Dram Uyarlama Dizi Oyuncusu Erkek" ödülü Deniz Can Aktaş'ın, "Dram Gençlik Dizisi" ödülü "Tozluyaka" dizisinin oldu.
TRT, Gönül Dağı ile ödül aldı
"Aile Komedi Dizisi" ödülü TRT'nin "Gönül Dağı" dizisine, "Aile Komedi Dizi Oyuncusu Erkek" ödülü de dizinin oyuncusu "Berk Atan"a takdim edildi.
"Aksiyon Dram Dizisi" ödülünü "Yalnız Kurt", "Aksiyon Dram Dizi Oyuncusu Kadın" ödülünü Yaprak Medine, "Aksiyon Dram Dizi Oyuncusu Erkek" ödülünü Hasan Denizyaran, "Aksiyon Dram Dizisi (Uyarlama)" ödülünü "Mahkum", "Aksiyon Uyarlama Dizi Oyuncusu Erkek" ödülünü İsmail Hacıoğlu ve Onur Tuna, "Aksiyon Uyarlama Dizi Oyuncusu Kadın" ödülünü Melek İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu, "Aksiyon Romantik Dizisi" ödülünü "Gelsin Hayat Bildiği Gibi", "Aksiyon Romantik Dizi Oyuncusu Kadın" ödülünü Özge Özberk ve Devrim Özkan, "Aksiyon Romantik Dizi Oyuncusu Erkek" ödülünü de Ertan Saban aldı.
"Eğlence Programı" ödülü TRT Müzik'teki yayınıyla İsmail Özkan'ın oldu.
"Dijital Platform En İyi Dizi" ödülü "Kulüp"e verilirken, "Yılın Dijital Platform Dizi Oyuncusu Kadın" ödülü Gökçe Bahadır'a, "Dijital Platform Dizi Oyuncusu Erkek" ödülü Salih Bademci ve Barış Arduç'a, "Yılın Dizi Oyuncusu Kadın" ödülü Pınar Deniz'e, "Yılın Dizi Oyuncusu Erkek" ödülü Kaan Urgancıoğlu'na, "Yılın Dizisi" ödülü de "Yargı"ya takdim edildi.
Müzik ve televizyon ödülleri
"Yılın Şarkısı" ödülü "İçime Ata Ata", "Yılın Yorumcusu Pop Kadın" ödülü Derya Uluğ, "Yılın Yorumcusu Pop Erkek" ödülü Buray, "Yılın Arabesk Fantazi Yorumcusu" ödülü İzzet Yıldızhan, "Yılın Alternatif Yorumcusu" Selçuk Balcı, "Yılın Proje Albümü" Şevval Sam, "Yılın Rap Şarkıcısı" ödülü de Sefo'nun oldu.
"Haber Spikeri" ödüllerini Dilara Gönder ile Selçuk Tepeli, alırken, Çağla Şikel, Uğur Önver, Erdoğan Aktaş, Banu El, Seçil Özer, Esra Erol, Elif Yılmaz, Caner Topcu, Hasan Can Kaya ve Doğu Demirkol da ödüle değer bulundu. Gecede ayrıca Magazin D Cumartesi, Bu Sabah, Airport, İşin Aslı, Masterchef Türkiye programları da ödüllendirildi.
"Yılın Fotoğrafı" dalında Kamil Sümer, "Yılın Haberleri" dalında Doğan Savaş, Hüseyin Altun, Umut Ünver, Sercan Kısmet, Orkun Ün, İsmail Bayrak, Behlül Aydın, Sinem Vural, Deniz Boy, Mehmet Üstündağ, Evren Abdullahoğlu, Gökhan Gökduman, Ömer Karahan, Hakan Uç ve İlker Gezici ödülün sahibi oldu.
"Yılın Röportajları" dalında Dilek Dallıağ'ın yanı sıra Alev Gürsoy Cimin, Erçin Dağ Eysen, Recep Aslan, Barbaros Tapan, Tuba Kalçık Üstündağ, Merve Yurtyapan ödül alan isimler arasında yer aldı.
"Yılın Yazı Dizisi" ödülü Sema Sezen'e, "Yılın Magazin Görüntüsü" ödülü Tolga Bozduman ile Atakan Makar'a, "Yılın Haberi" ödülü Onur Üçkarışoğlu, Ulaş Aydın, Hakan Yağcı ve İbrahim Konar'a, "Yılın Röportajı" ödülü Ömür Sabuncuoğlu'na verildi.
İnternet haberlerinde Tarkan Abdullahoğlu, Mehmet Çalışkan, Barış Ağil, Onur Aydın, Ferit Tuğluk, Selim Öztürk Boğucan, sosyal medya haberlerinde de Melis Güvenç ve Eylem İpek Şafak ödüle değer bulundu.
Sanatçı Şevval Sam, Karadeniz şarkılarından oluşan mini bir konser verdi, "Yılın Komedyeni" ödülünü alan Doğu Demirkol da mini stand up gösterisi yaptı.