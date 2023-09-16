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Kültür

Macaristan Büyükelçiliği, Macar-Türk kültür mirasının tanıtımı için Ankara'da şehir turu düzenledi

Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği, Macar-Türk ortak kültür mirasının tanıtımı amacıyla başkentte şehir turu organize etti.

Ayşe İrem Tiryaki  | 16.09.2023 - Güncelleme : 16.09.2023
Macaristan Büyükelçiliği, Macar-Türk kültür mirasının tanıtımı için Ankara'da şehir turu düzenledi Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Türk-Macar Dostluk Derneğinin de katkı sağladığı tura, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, elçilik görevlileri ve birçok davetli katıldı.

Turda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Etnografya Müzesi ve eski Macaristan Büyükelçiliği de dahil olmak üzere birçok yer ziyaret edildi.

Matis ile Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünden Doç. Dr. Emre Saral, bu ziyaretlerde Türkiye'ye yolu düşmüş önemli Macar kişiliklere ilişkin tarihi bilgiler verdi.

Büyükelçi Matis, iki ülke üniversitelerindeki "Türkoloji" ve "Hungaroloji" bölümlerine işaret ederek, ülkeler arası ilişkilerin çok iyi olduğunu söyledi.

Matis, elçiliğin gelecek yıl birçok kültürel etkinlik düzenleyeceğini dile getirdi.

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