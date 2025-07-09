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Dünya

Macaristan Başbakanı Orban'dan AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'e "yolsuzluk" suçlaması

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i "yolsuzluk" yapmakla suçlayarak artık görevini bırakması gerektiğini savundu.

Salih Okuroğlu  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
Macaristan Başbakanı Orban'dan AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'e "yolsuzluk" suçlaması

Viyana

Orban, hakkında verilen gensoru nedeniyle von der Leyen için yarın Avrupa Parlamentosunda (AP) yapılacak oylamaya dair sosyal medya platformu X hesabından açıklama yaptı.

Yarın AP'de çalkantılı bir gün olacağını belirten Orban, "Oylama, Başkan'ın etrafında biriken yolsuzluk skandalları nedeniyle planlandı, ancak hepimiz biliyoruz ki yolsuzluk, buz dağının sadece görünen kısmı." değerlendirmesinde bulundu.

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Bunun Avrupa'nın geleceğiyle ilişkili olduğunu vurgulayan Orban, von der Leyen liderliğindeki Komisyon'un "bilançosu" hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'nın rekabet gücü yıkılmış durumda, Avrupa'da enerji fiyatları tavan yapmış durumda, yasa dışı göç kontrolden çıktı, cinsiyet ideolojisi zorunlu hale getirilmiş durumda, Ukrayna'daki savaş kıyım, Avrupalı çiftler uçurumun eşiğinde, akılsız yeşil ideoloji zirvede."

Liderliğin sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan Orban, "Yarın, karar anı geliyor. Bir tarafta Brüksel'in imparatorluk elitleri, diğer tarafta vatanseverler ve sağduyu. Kaçış yok, bir seçim yapılmalı." yorumunu yaptı.

Orban X'teki hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda, von der Leyen'in bir fotoğrafının bulunduğu ve üzerinde "Artık gitme zamanı" yazılı bir görsel paylaştı.

Von der Leyen hakkında verilen gensoru

2020'den itibaren Kovid-19 salgınıyla mücadelede yüksek miktarlarda aşı temin eden AB Komisyonu, bunlardan en büyüğünü Amerikan şirketi Pfizer ile yapmıştı.

Milyarlarca avroluk anlaşmaların tam bedeli ise "ticari sır" olduğu gerekçesiyle resmen açıklanmamıştı.

Aşı temin görüşmeleri sırasında AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile Pfizer CEO'su Albert Bourla arasındaki telefon mesajlaşmaları, von der Leyen hakkında yolsuzluk iddialarına yol açtı.

AP'den Rumen milletvekili Gheorghe Piperea, "Pfizergate" ismi verilen skandalı gerekçe göstererek, Von der Leyen hakkında gensoru önergesini vermişti.

Von der Leyen hakkındaki gensoruya ilişkin oylama yarın AP'de yapılacak.


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