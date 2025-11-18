Dolar
Dünya

İsrail Başbakanı Netanyahu yolsuzluk suçlamalarıyla 54. kez hakim karşısına çıktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk suçlamalarına yanıt vermek üzere Tel Aviv’deki Merkezi Mahkemede 54. duruşmasına katıldı.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Safiye Karabacak  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
İsrail Başbakanı Netanyahu yolsuzluk suçlamalarıyla 54. kez hakim karşısına çıktı

Kudüs

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Netanyahu’nun 4000 sayılı yolsuzluk dosyası kapsamında yargılamasına başlandı.

Duruşma, "Bezeq" telekomünikasyon şirketinin bünyesinde yer alan "Walla News" internet sitesinin eski sahibi Shaul Elovitch'e kolaylıklar sağlanması sonucu medyada olumlu haberler yapılmasını kapsayan 4000 sayılı dosyaya ayrıldı.

İsrailli gazeteci Orly Barlev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun yolsuzluk suçlamalarıyla 54. kez hakim karşısına çıktığını belirtti.

Geçen aylarda yapılan duruşmalarda kamuoyunda 1000 numaralı dosya olarak bilinen Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve iş adamı James Packer'dan toplam 195 bin dolar değerinde pahalı puro ve şampanya, eşi Sara için de 3 bin 100 dolar değerinde mücevher aldığı iddialarına odaklanılmıştı.

Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Başbakan Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.

