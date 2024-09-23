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Kültür

Macar Györ Balesi Topluluğu Ankara'da sahne aldı

Macaristan'ın Györ Balesi Topluluğu, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde performans sergiledi.

Gökhan Çeliker  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
Macar Györ Balesi Topluluğu Ankara'da sahne aldı

Ankara

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'in ev sahipliğinde, 2024 Macar-Türk Kültür Yılı kapsamında, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde düzenlenen etkinliğe çok sayıda sanatsever katıldı.

Büyükelçi Matis, burada yaptığı konuşmada, 2024 Macar-Türk Kültür Yılı'nın sonbahar sezonunun başladığını hatırlatarak, katılımcılara teşekkür etti.

Farklı organizasyonlar aracılığıyla resim, müzik, edebiyat ve opera gibi sanat alanlarında Macar kültürünün en seçkin parçalarını Türk sanatseverlere getirmekte kararlı olduklarını belirten Matis, etkinliklerdeki katkıları nedeniyle Türk yetkililere şükranlarını sundu.

Matis, sanatseverleri düzenlenecek diğer programlara da davet etti.

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