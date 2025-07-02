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Kültür

"Limp Bizkit" 17 Ağustos'ta İstanbul'da konser verecek

Alternatif metal müzik türü nu metalin ikonik gruplarından "Limp Bizkit", 17 Ağustos'ta Ataköy Marina Arena'da müzikseverlerle buluşacak.

Fatih Türkyılmaz  | 02.07.2025 - Güncelleme : 02.07.2025
"Limp Bizkit" 17 Ağustos'ta İstanbul'da konser verecek

Istanbul

Grup üyeleri, iTicket Production ve TemaCC ortaklığıyla gerçekleştirilecek konsere aileleriyle birlikte katılacak.

Florida'da 1994'te Fred Durst liderliğinde kurulan Limp Bizkit, 1990'ların sonu ve 2000'lerin başında metal, hip-hop ve punk enerjisini harmanlayan tarzlarıyla tüm dünyada tanındı.

"Nookie", "Break Stuff", "My Way", "Rollin'" ve "Behind Blue Eyes" adlı kült hitleriyle listeleri domine eden grup, nu metal akımının güçlü temsilcilerinden biri olarak müzik dünyasında yer edindi.

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