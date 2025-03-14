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Kültür

Latin Grammy ödüllü sanatçı Vicente Amigo, 1 Ekim'de Türkiye'de konser verecek

Flamenko gitarının usta isimlerinden Vicente Amigo, 1 Ekim'de Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak.

Hilal Uştuk  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Latin Grammy ödüllü sanatçı Vicente Amigo, 1 Ekim'de Türkiye'de konser verecek

İstanbul

Stagepass organizasyonuyla Türkiye'ye gelecek olan Latin Grammy ödüllü sanatçı, son albümü "Andenes del Tiempo"da yer alan eserlerin yanı sıra sevilen şarkılarından oluşan repertuvarı yorumlayacak.

Sting'den Bob Dylan'a, John McLaughlin'den Alejandro Sanz'a kadar dünyaca ünlü isimlere gitarıyla eşlik eden Amigo, dünyanın dört bir yanındaki konserleriyle adından söz ettirdi.

"Tierra", "Memoria de los Sentidos" ve "Poeta" adlı albümlere imza atan, müzikteki etkileyici tekniği ve duygusal derinliğiyle tanınan sanatçı, Paco de Lucia'nın tahtının varisi olarak gösteriliyor.

Vicente Amigo, 2000 yılında "Endülüs Madalyası" ile ödüllendirildi. Usta sanatçı aynı yıl, kendisine Latin Grammy ödüllerinde "En İyi Flamenko Albümü" ödülü ile İspanya'nın önemli ödüllerinden Premio Onda'yı kazandıran "Ciudad de Las Ideas"ı (Fikirler Kenti) yayımladı.

Konserin biletleri 21 Mart'ta satışa sunulacak.

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