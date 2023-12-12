Dolar
29.05
Euro
31.37
Altın
1,983.34
ETH/USDT
2,197.50
BTC/USDT
41,389.00
BIST 100
7,748.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazzeli yaralıları taşıyan uçak Etimesgut Askeri Havaalanına indi
logo
Kültür

"Kuzey Makedonya'dan Ressamlar Sergisi" Ankara'da açıldı

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın kuruluşunun 30. yılı ve Türkiye'nin 100. yılına ithafen düzenlenen "TÜRKSOY Ressamlar Buluşması" programı kapsamında "Kuzey Makedonya'dan Ressamlar Sergisi" açıldı.

Gökhan Çeliker  | 12.12.2023 - Güncelleme : 12.12.2023
"Kuzey Makedonya'dan Ressamlar Sergisi" Ankara'da açıldı Fotoğraf: Berke Bayur/AA

Ankara

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın (TÜRKSOY) kuruluşunun 30. yılı ve Türkiye'nin 100. yılına ithafen düzenlenen "TÜRKSOY Ressamlar Buluşması" programı kapsamında "Kuzey Makedonya'dan Ressamlar Sergisi", Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde açıldı.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden'in ev sahipliğini yaptığı açılışa, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik ve Ankara'da görev yapan çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

Burada konuşan Yusuf, TÜRKSOY'un, Türk dünyasında "kültürel işbirliğinin, kültürel dayanışmanın, kültürel birikimin" tanıtılmasında projeler geliştiren bir kurum olduğunu söyledi.

Sanatın insanları bir araya getirme gücüne işaret eden Yusuf, "Biz birbirimizi tanıdıkça birbirimizi seveceğiz, birbirimizi sevdikçe de birlikte üreteceğiz." dedi.

Büyükelçi Manasijevski'de, katılımlarından dolayı misafirlere teşekkür ederek etkinliğin ortaklarından biri olmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Gelecek aylarda Türkiye'deki diğer şehirlerde de sergi açmak istediklerini kaydeden Manasijevski, ülkesindeki Türk sanatçıların çalışmalarının önemine dikkati çekti.

Manasijevski ayrıca, "Ülkemizde çok uluslu ve çok dinli olarak bir arada varlığımızdan gurur duyuyoruz, Türk toplumu da bu ortak yaşamın önemli bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

TİKA Başkan Yardımcısı Çevik de kurumunun Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerine yapılan kalkınma yardımları ve kalkınma projeleri üzerine çalıştığını söyledi.

TİKA'nın, Balkanlar'da 11 ofisiyle faaliyet gösterdiğini belirten Çevik, TİKA'nın faaliyetlerinin çoğunluğunu "kültürel" projelerin oluşturduğunun altını çizdi.

Etkinlik, karşılıklı hediye takdimi ve müzik dinletisiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca'dan Saadet Partisi Milletvekili Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
AYM'nin hak ihlali kararı verdiği Zeytinburnu'ndaki patlama davasında karar açıklandı
Kayıp kız çocuğu İran'da bulunup Türkiye'ye getirilerek devlet korumasına alındı
Aydın'da otomobilinde salep soğanıyla yakalanan kişiye 244 bin lira ceza kesildi
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

"Kuzey Makedonya'dan Ressamlar Sergisi" Ankara'da açıldı

"Kuzey Makedonya'dan Ressamlar Sergisi" Ankara'da açıldı

TÜRKSOY Basın Ödülleri sahiplerini buldu

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un şiirleri Azerbaycan dilinde kitaplaştırıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet