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Kültür

Kültür ve Turizm Bakanlığı geçen yıl 355 cemevinin bakım ve onarım talebini karşıladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl 355 cemevinden gelen bakım ve onarım taleplerinin karşılandığını bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Kültür ve Turizm Bakanlığı geçen yıl 355 cemevinin bakım ve onarım talebini karşıladı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığınca cemevlerinden gelen bakım, onarım ve tefrişat taleplerini karşılamaya devam ettiklerini vurguladı.

Bakan Ersoy, "2024 yılında 97'si deprem bölgesinde olmak üzere 355 cemevinden gelen bakım-onarım ve tefrişat taleplerini karşıladık. 2025 yılı içinde 500 cemevimizden gelen bakım-onarım talebini karşılamayı hedefliyoruz. Bugün itibarıyla 916 cemevinin aydınlatma giderlerini karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

İki yıldır hizmet veren Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının faaliyetlerinin cemevlerine yönelik hizmetlerin toplumsal birlik ve kamusal eşitliğin bir göstergesi olduğunun altını çizen Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürece güçlü destek verdiğine işaret etti.

Başkanlık faaliyetlerinin yalnızca fiziki destekle sınırlı olmadığını belirten Ersoy, Alevi-Bektaşi toplumunun kamusal hizmetlere eşit erişimini sağlayan bir anlayışla çalışmaların sürdürüldüğünü aktardı.

Bakan Ersoy, cemevlerine yönelik hizmetlerin tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde planlandığını, yerinden gelen taleplerin doğrudan karşılandığı bir sistem kurulduğunu belirtti.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından yürütülen saha taramaları sonucunda Türkiye genelinde toplam 2 bin 102 cemevinin tespit edildiğini bildiren Ersoy, 1200 cemevinden toplam 1900 dilekçenin ulaştırıldığını, iki yıl gibi kısa bir sürede cemevlerinin yarısından fazlasının bakım, onarım ve tefrişat başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Cemevlerinden gelen dilekçelerin kısa sürede değerlendirilerek sonuçlandırıldığını belirten Ersoy, "Talepler büyük ölçüde karşılandı. Bakım, onarım ve tefrişat desteklerini geniş bir yelpazede sunuyoruz. Süreç erişilebilir ve etkili bir şekilde yürütülüyor." değerlendirmesini yaptı.

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