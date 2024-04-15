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Kültür

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Turizm Haftası'na ilişkin paylaşım

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turizmimizin bugünlere ulaşmasında sektör paydaşlarımızın emekleri çok büyük. Sektörümüzle omuz omuza çok çok daha büyük hedeflere ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Turizm Haftası'na ilişkin paylaşım

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm Haftası'na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin turizm sektörünün her geçen yıl gelişip büyüdüğünü ve gönül köprüleri kurmaya devam ettiğini belirtti.

Eşsiz tarihi ve kültürel mirasıyla dünyayı büyüleyen Türkiye'nin turizmde her geçen yıl kırdığı yeni rekorlarla büyük başarılara imza attığını vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Turizmimizin bugünlere ulaşmasında sektör paydaşlarımızın emekleri çok büyük. Sektörümüzle omuz omuza çok çok daha büyük hedeflere ulaşacağız. Ülkemiz turizmine emek veren herkesin Turizm Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

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