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Kültür, Ramazan 2025

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında "Jandarma Bando Konseri" düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında "Jandarma Mehteran Komutanlığı ve Jandarma Bando Konseri" düzenlendi.

Efsa Çağla Yavuz  | 22.03.2025 - Güncelleme : 22.03.2025
"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında "Jandarma Bando Konseri" düzenlendi Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu/AA

Ankara

Beştepe Millet Sergi Salonu önünde düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikler kapsamında ayrıca Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki "Balkan İlahileri Konseri", Prof. Dr. Ubeydullah Sezikli, Burhan Şaban, Prof. Dr. Abas Jahjaı ve Mesut Kurtis'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Konserde, "Aldın Canımı Benden" ve "İlham ile Dün Gece" gibi ilahiler dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

"Külliye'de Ramazan" 22. gününde de çocukları ağırladı

Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen "Külliye'de Ramazan" programı, 22. gününde de çocukları ağırladı.

Ramazan boyunca sürecek Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki etkinlikler kapsamında bugün geleneksel çocuk etkinlikleri, vantrolog gösterisi, "Elif ve Arkadaşları Müzikali", "Rafadan Tayfa Müzikali" ve "Z Takımı Müzikali" programları gerçekleştirildi.

Program, ramazan boyunca 12.00-17.00 saatlerinde devam edecek.

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