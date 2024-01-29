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Kültür

"Kül Masalı" dizisi gizemli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak

Başrollerinde Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu'nun yer aldığı TRT 1'in yeni dizisi "Kül Masalı"nın ilk tanıtımı yayınlandı.

Ahmet Esad Şani  | 29.01.2024 - Güncelleme : 29.01.2024
"Kül Masalı" dizisi gizemli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yapımcılığını Cemil Cengiz'in üstlendiği dizi, gizemli hikayesi ve güçlü kadrosuyla dikkati çekiyor.

Dizinin tanıtım videosunda, köklü bir aileden gelen Arat Giraylı'nın, eşinin ölümünden sonra yaşadığı psikolojik sorunlar, hayatındaki gizem ve eşi Jale'nin gerçekten ölüp ölmediği konuları ele alındı.

Yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu'nun oturduğu yapımın, hikayesini Nesrin Aytamay, senaryosunu ise Sılan Aras Erdem ve Filiz Küçük Yücel kaleme aldı.

Hülya Darcan, Ushan Çakır, Özgür Çevik, Gizem Kala ve Gizem Güneş'in de oynadığı dizinin konusu şöyle:

"Türkiye'nin en zengin ve köklü ailelerinden Giraylı ailesinin veliahtı Arat Giraylı ile yoksul ve mütevazi bir geçmişe sahip Özge, ilk görüşte aşık olup evlenir. Özge yaklaşık 6 yıldır bir restoranda aşçılık yapmaktadır. Arat'ın ailesinin yaşadığı konağa gelin olan Özge, bir anda aşk masalından entrikalarla dolu bir dünyaya adım atar. Arat'ın geçmişten gelen öfke patlamaları ve şaibeli şekilde ölen eşi Jale'nin peşini bırakmayan gölgesi, kız kardeşi Behiye'nin zenginlik isteği, Özge'nin bu zorlu yolculuğunu daha da karmaşık hale getirir."

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