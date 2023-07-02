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Kültür

"Küçük Dahi İbn-i Sina"nın ilk bölümü TRT 1'de izleyiciyle buluşacak

TRT'nin dijital platformu Tabii'nin orijinal yapımı "Küçük Dahi İbn-i Sina" dizisinin ilk bölümü TRT 1'de yayınlanacak.

Ahmet Esad Şani  | 02.07.2023 - Güncelleme : 02.07.2023
"Küçük Dahi İbn-i Sina"nın ilk bölümü TRT 1'de izleyiciyle buluşacak

Istanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, İbn-i Sina'nın çocukluğunun anlatıldığı dizinin ilk bölümü yarın akşam 21.10'da ekranlara gelecek.

Dizinin diğer bölümleri ise sadece tabii uygulaması veya "www.tabii.com" adresinden izlenebilecek.

İbn-i Sina'nın çocukluk dönemi işleniyor

Küçük Dahi İbni-i Sina dizisinde, 10 yaşında kabına sığmayan İbn-i Sina'nın öğrenme ve bilgiyi keşfetmenin peşinde koştuğu, kabına sığmadığı çocukluk dönemi ve gündelik hayatı anlatılıyor.

Dizide, dedesinin sorduğu ya da söylediği şeylerle araştırmalarda bulunan İbn-i Sina'nın toplumda sosyal zekasıyla farklılaşan kişiliği öne çıkarılıyor.

Merak ettiklerinin cevabını bulmak için bilginin peşine düşen "Küçük Dahi", dizide bazen medresede arkadaşları ve hocalarıyla tartışmalar yapıyor, kimi zaman da çarşıda kendisini bir koşuşturmanın içinde buluyor.

Zengin kadrosuyla dikkati çekiyor

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a, senaryosu İhsan Yıldırım'a ait olan, yönetmenliğini ise Hakan Arslan'ın yaptığı dizinin başrollerini Kaan Alp Dayı, Meriç Özkaya, Burak Tamdoğan ve Deniz Bolışık paylaşıyor.

Dizinin kadrosunda Bengi Öztürk, Ekin Pasvanoğlu ve Recep Efe Ekemen gibi isimler de yer alıyor.

Toplam 10 bölümden oluşan dizinin konusu ise şöyle:

"İbn-i Sina, bilgiyi keşfetmenin peşinde koşan, kabına sığmayan, çağının ötesinde bir zekaya sahip meraklı bir çocuktur. Aristoteles'in Metafizik kitabını kavrayabilmek için defalarca okur, yaşıtları gibi oyun oynamak yerine araştırmalar yapar ve çoğunlukla en yakın arkadaşı keçi Sokrates ile dertleşir."

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