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Kültür

Kosova'da festival kapsamındaki kortej yürüyüşü renkli görüntüler oluşturdu

Kosova'nın başkenti Priştine'de, 4. Uluslararası New Born Dans Festivali kapsamında kortej yürüyüşü ve defile düzenlendi.

Eren Beksaç  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
Kosova'da festival kapsamındaki kortej yürüyüşü renkli görüntüler oluşturdu Fotoğraf: Erkin Keçi/AA

Kosova

Priştine'nin merkezinde yapılan 4. Uluslararası New Born Dans Festivali kapsamında kortej yürüyüşü ve defile düzenlendi. Geleneksel kıyafetleriyle sahneye çıkan 10 ülkeden dans grubu gösteri sundu.

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Dans gruplarının performansları profesyonel jüri tarafından değerlendirilecek ve başarılı olanlara ödül verilecek.

Festivalde Türkiye'yi, Ankara'dan Halk Bilimi Eğitim ve Gençlik Derneği temsil ediyor.

8 Temmuz'da başlayan, Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu bünyesinde düzenlenen New Born Festivali, 12 Temmuz'da sona erecek.

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