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Kültür

Klasik otomobil tutkunları '2022 Uluslararası Gül Festivali'nde buluştu

Muhammed Enes Yapalıkan   | 03.06.2022
Klasik otomobil tutkunları '2022 Uluslararası Gül Festivali'nde buluştu Fotoğraf: Muhammed Enes Yapalıkan/AA

Isparta

Türkiye Klasik Mercedes Sevenler Kulübü üyeleri, Isparta'daki "2022 Uluslararası Gül Festivali" kapsamında konvoy düzenledi.

32 klasik otomobilin katıldığı konvoya vatandaşlar da araçlarıyla eşlik etti, fotoğraf çektirdi.

Türk bayrağı ve gülle donattıkları araçlarıyla vatandaşlara nostaljik anlar yaşatan klasik otomobil tutkunlarının oluşturulduğu konvoy geçişi, Isparta Valiliği önünde son buldu.

Konvoya katılan Ali Sevim, festivale Antalya'dan geldiğini belirterek, böyle bir organizasyonda yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye Klasik Mercedes Sevenler Kulübü Kurucu Başkanı Aziz Korkmaz da kulübün gönül dostluğu üzerine kurulduğunu belirterek, "Isparta halkımızın da klasik araba tutkusunu görmüş olduk." dedi.

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