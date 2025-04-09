Klasik müziğin çınarlarından Prof. Koral Çalgan'ın 85. yaşını öğrencileri konserle kutladı
Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasında (CSO) uzun yıllar viyola grup şefliği yapan, klasik müzik camiasına çok sayıda öğrenci yetiştiren Prof. Koral Çalgan'ın 85. yaşını konserle kutladı.
Ankara
HÜ Ankara Devlet Konservatuvarı Konser Salonu'nda düzenlenen "Prof. Koral Çalgan'ın 85. Yaşı" konserini, şef Prof. Burak Tüzün yönetti.
"Klasik müziğin Türkiye'deki çınarı" olarak atfedilen ve çok sayıda sanatçı yetiştiren Prof. Koral Çalgan, konser öncesinde AA muhabirine, "Bu konser benim için büyük bir sürpriz oldu. 45 senelik meslek hayatımda değerli öğrencilerimi sevgiyle büyüttüm. Bu mesleğin bize kazandırdığı en büyük servet bu. Çok mutluyum." dedi.
Müzisyen ailenin dördüncü kuşak sanatçısı Çalgan, "Kuşaktan kuşağa Atatürk sevgisiyle büyüyen, Atatürk'ün öngörüsüyle kurulan kurumlarda yetişmenin verdiği önemi, ciddiyeti, sevgiyi, saygıyı hep bu kurumlarda yaşayarak birbirimizi büyüttük, eğittik ve bugünlere geldik. Bu değer bilirlik karşısında çok duygulandım." değerlendirmesini yaptı.
Öğrencilerini sahnede görmenin gururunu yaşadığını dile getiren Çalgan, şimdi onların da öğrenci yetiştirdiğini ve aynı yolda yürüdüğünü ifade etti. Çalgan, "Bütün öğrencilerimi içten sevgiyle kutluyorum. Bu gösterdikleri saygıya çok müteşekkirim." diye konuştu.
"Konserin repertuvarını, hocanın yaşamının etaplarından seçtik"
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi şef Prof. Burak Tüzün de Koral Çalgan'ın meslekte 45 yıl geçirdiğini, bunun kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.
Tüzün, sözlerine şöyle devam etti:
"Konserin repertuvarını, hocanın yaşamının etaplarından seçtik. İlk çalacağımız uvertür, Koral hocanın konservatuvarda kurduğu lise orkestrasının 1986'daki ilk konserinde çaldığı bir eser. Ben o zaman ikinci keman grubunda öğrenciydim. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, hocanın hem yetiştiği hem hocalık yaptığı kurum. Bu kurum adına yine ilk konserini hocamızla yapmış olan Ebru Karaağaç çalacak. Hocamız CSO Viyola Grup Şefliği de yapmıştı. Koral hocamızın öğrencisi, CSO viyola sanatçısı Murat Cangal da bir eser seslendirecek."
Koral Çalgan'ın Anadolu ve Uludağ üniversitelerinin devlet konservatuvarlarının kurulmasında çok emek verdiğini ifade eden Tüzün, bu kurumları temsilen oradan gelen sanatçıların konsere renk katacağını söyledi.
Tüzün, "Ben bu mesleğe Koral hocamızın Anadolu Üniversitesinde asistanı olarak başladım. Benim için bu konser çok anlamlı." ifadelerini kullandı.
Öğrencileri görev yaptıkları kurum adına konuştu
Boğaçhan Sözmen'in sunuculuğunu yaptığı konserde, aynı zamanda Prof. Koral Çalgan'ın öğrencileri de olan Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı adına Prof. Bige Bediz Kınıklı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası adına CSO Müdürü ve flüt sanatçısı Sibel Ayhan Bayer, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı adına Prof. Burak Tüzün, Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü ve Koral Çalgan'ın oğlu Prof. Görkem Çalgan da birer konuşma yaptı.
Öğrencileri, konuşmalarında, Koral Çalgan'dan sadece müzik değil, aynı zamanda "hayat zevki", "görgü kuralları" ve "insan sevgisi"nin nasıl olması gerektiğini de öğrendiklerini vurguladı.
Öğrencileri hocaları için çaldı
Konserin açılışı, orkestranın Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma" uvertürüyle başladı.
Keman sanatçısı Ebru Karaağaç, Charles Camille Saint-Saens'in "Havanaise" eserini, viyola sanatçısı Murat Cangal, Herbert Howells'in 15 numaralı "Elegy" eserini, viyolonsel sanatçıları Aslı Beller ve Nur Ayday, Antonio Vivaldi'nin "İki Viyolonsel Konçertosu" ile Dmitri Şostakoviç'in orkestrasyonunu Yusuf Gençay'ın yaptığı 87 numaralı "Prelüd" eserini seslendirdi.
Boğaçhan Sözmen, Turgay Erdener'in düzenlemelerini yaptığı "Sabahın Seherinde" ve "Amman Avcı" eserlerini söyledi.
Konser, piyanist Aylin Çakıcı Uzar'ın, Bela Bartok'un 1 numaralı piyano konçertosunu seslendirmesiyle sona erdi.
Programda konuşan öğrenciler, kurumları adına Koral Çalgan'a plaket takdim etti.
Konsere, şef Prof. Rengim Gökmen, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.
Müziğe adanmış yaşam
Koral Çalgan, müzik öğrenimine CSO viyola sanatçılarından babası Turgut Çalgan ile başladı. 1962'de Ankara Devlet Konservatuvarını bitiren ve aynı yıl CSO'da viyola sanatçısı olan Çalgan, 1965'te Almanya'ya giderek Köln Devlet Müzik Yüksek Okulunu ünlü viyolacı Prof. Ernest Nippes'in öğrencisi olarak tamamladı. Weikersheim Müzik Şenliği'nde "Oda Müziği Ödülü" alan sanatçı, Türkiye'ye döndükten sonra CSO'da uzun yıllar viyola grup şefliği yaptı.
Çalgan, çok sayıda viyola konçertosunun Türkiye'deki ilk seslendirilişini ve Necil Kazım Akses'in, kendisi için yazdığı Viyola Konçertosu'nun dünyadaki ilk seslendirilişini gerçekleştirdi.
"Müzik Fıkraları", "Lizst", "Ulvi Cemal Erkin", "Duyuşlar" başta olmak üzere çok sayıda kitabı bulunan, konservatuvarlarda çocuk ve gençlik orkestralarının kurulmasındaki katkıları nedeniyle İtalya'nın kültür ve sanat vakfı "Foyer Des Artistes" tarafından ödüllendirilen Çalgan, 1998'de Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarının kurulmasına öncülük etti ve danışman olarak görev yaptı. Çalgan, konservatuvarın Gençlik Orkestrası Şefliğini ve viyola öğretim üyeliğini yaptı.
Prof. Çalgan, 45. sanat yılını tamamlayarak 2007'de emekliye ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.