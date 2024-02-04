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Kültür

Klasik balenin başyapıtlarından "La Bayadere" Ankara'da prömiyer yaptı

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Hint kültürünü sahneye yansıtan klasik balenin başyapıtlarından "La Bayadere"yi 20 yılın ardından Başkentli sanatseverlerle buluşturdu.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 04.02.2024 - Güncelleme : 04.02.2024
Klasik balenin başyapıtlarından "La Bayadere" Ankara'da prömiyer yaptı

Ankara

İlk defa Rusya'nın tarihi Bolşoy Tiyatrosu'nda 1877 yılında sahnelenen, Marius Petipa'nın (1818-1910) koreografisini yazdığı, müziklerinde Avusturyalı besteci Ludwig Minkus'un imzasını taşıyan eser, Hindistan'da geçen entrikalı ve hüzünlü bir aşk hikayesini konu ediyor.

Ankara'da, Opera Sahnesi'nde, 20 yılın ardından sahnelenen La Bayadere'yi Ayşem Sunal Savaşkurt sahneye koydu. ADOB Orkestrasını şef Tolga Atalay Ün'ün yönettiği 3 perdelik eserin kostümlerini Gülden Sayıl, ışıklarını Bülent Arslan hazırladı, repetitörlüğünü ise Almula Özlem ve Elif Gözde Fırat üstlendi.

Prömiyerde "Nikiya"yı Sultan Erol, "Solor"u İlhan Durgut, "Gamzatti"yi Özge Soykan, "Altın İdol"ü Ervin Zagidullin, "Yüce Brahman"ı Taner Oğuzhan, "Rajah"ı Hakan Odabaşı, "Magdaveya Fakir"i Aralcan Kocabey canlandırdı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, eseri duayen koreograflar Meriç Sümen ve Merih Çimenciler ile izledi.

Yaklaşık 3 saat süren ve izleyicilerin büyük beğenisini kazanan eser, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Klasik balenin başyapıtları arasında gösterilen La Bayadere, 8, 10, 22 ve 29 Şubat'ta tekrar seyirci ile buluşacak.

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