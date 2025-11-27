Dolar
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Ankara’da Vatikan Büyükelçiliğini ziyaret edecek.
Kültür

Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'nde engelliler için özel film gösterimi yapıldı

Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenen "10. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali" kapsamında işitme ve görme engelliler için özel film gösterimi yapıldı.

Ömer Mirza Şeker  | 27.11.2025 - Güncelleme : 27.11.2025
Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'nde engelliler için özel film gösterimi yapıldı

Istanbul

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda gerçekleştirilen "Erişilebilir Gösterim" etkinliğinde, sesli betimlemeli ve işaret dili ile hazırlanan Hasan Ete'nin "İyi Ölüm" belgeseli, Ferhat Özmen'in "Eksi Bir" adlı kurmaca filmi ve Abdullah Harun İlhan'ın "Özgür Kelimeler: Gazzeli Bir Şair" adlı belgeseli gösterildi.

Birçok dernek ve federasyon üyesinin katıldığı film gösterimlerinin ardından "Eksi Bir" filminin yönetmeni Ferhat Özmen, "Özgür Kelimeler: Gazzeli Bir Şair" belgeselinin yapımcısı Aslıhan Eker Çakmak bir söyleşi gerçekleştirdi.

10. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali, 30 Kasım Pazar günü Atlas 1948 Sineması'nda ödül töreniyle sona erecek.

