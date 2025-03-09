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Kültür

Kırklareli'nde unutulmaya yüz tutan Poyralı dokumasından yapılan ürünler sergilendi

Vali Yardımcısı Tuncer, "Burada inanın çok büyük bir emek var, hem araştırma çalışması var hem geçmişe değer vermek var. Aynı zamanda inanılmaz bir tasarım var." dedi.

Özgün Tiran  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
Kırklareli'nde unutulmaya yüz tutan Poyralı dokumasından yapılan ürünler sergilendi Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Kırklareli'nin önemli kültürel simgelerinden olan ve gelişen teknolojiyle unutulmaya yüz tutan Poyralı dokumasından yapılan ürünler sergiyle tanıtıldı.

Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Yayla Mahallesi'nde tarihi bir binada düzenlenen serginin açılışında, Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü kadın usta öğreticileri tarafından hazırlanan serginin görülmeye değer olduğunu söyledi.

Poyralı dokumasının gelecek kuşaklara daha iyi tanıtılması gerektiğini ifade eden Tuncer, dokumanın kente değer kattığını vurguladı.

Dokumanın tanınırlığının artması için çalıştıklarını belirten Tuncer, "Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü geçmişimizden günümüze gelen o güzel desenleri, o güzel emekleri hem de modernleştirerek bizim şu anda bile kullanabileceğimiz bir tarzda yansıttı. Burada inanın çok büyük bir emek var, hem araştırma çalışması var hem geçmişe değer vermek var. Aynı zamanda inanılmaz bir tasarım var. Olgunlaşma Enstitüsü ile gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Kırklareli Belediye Başkan Vekili Kürşad Yamaner de gelenek, görenek ve tarihe sahip çıkan her çalışmanın destekçisi olacaklarını kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ise Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Olgunlaşma Enstitülerinin temel misyonunun Türk kültürünü tüm dünyaya anlatmak olduğunu belirtti.

Unutulmaya yüz tutan Poyralı dokumasının gün yüzüne çıkarılması için 7 yıldır çalıştıklarını ifade eden Özefsun, kök boyalı iplikler kullanılarak hazırlanan dokumaların Kırklareli insanı gibi renkli olduğunu ifade etti.

Özefsun, Poyralı dokumasını dünyaya tanıtmak istediklerini sözlerine ekledi.

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Esin Ataseven de dokuma hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı.

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Kırklareli'nde unutulmaya yüz tutan Poyralı dokumasından yapılan ürünler sergilendi

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