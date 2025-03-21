Kırgız yönetmen Akun'un "Cennet Annelerin Ayaklarının Altındadır" filmi Türkiye'de gösterime girdi
Kırgız yönetmen Ruslan Akun'un "Cennet Annelerin Ayaklarının Altındadır" adlı filmi, Türkiye'de izleyiciyle buluştu.
Ankara
Çekimleri 5 ülkede yapılan film, zihinsel gelişim bozukluğu bulunan Adil'in, annesi Reyhan'ı el arabasında taşıyarak Mekke'ye çıktığı yolculuğu anlatıyor.
Filmin başrollerini Emil Esenaliyev ve Anarkul Nazakulova paylaşıyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan özel gösterimin ardından ziyaret ettiği Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatında (TÜRKSOY) eser hakkında açıklamalarda bulunan yönetmen Ruslan Akun, Türk halklarıyla paylaştıkları ortak kültür ve değerler doğrultusunda bu filmi hazırladıklarını belirtti.
Akun, filminin bir annenin evladına olan sevgisini, bu sevginin dünyayı nasıl değiştirebileceğini ve annelerin emeklerini anlatan bir yapım olduğunu söyledi.
Türk halklarının kardeşliği ve birliğini yansıtan bir eser yaptıklarına dikkati çeken Akun, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu filmde ana karakterler, hac görevi için Kırgızistan'dan Mekke'ye tüm Türk devletlerini yürüyerek yol alıyorlar. Filmdeki bu yolculuk, sadece bir hac yolculuğu değil, aynı zamanda Türk halklarının kardeşliğini ve ortak değerlerini temsil ediyor. Türk halklarının dili, kültürü ve dini aynıdır. Bu da bizim için çok kıymetli bir ortak değerdir."
Film Türk dünyası ülkelerinde büyük ilgi gördü
Film çekerken, geçmişte hacıların yolu yürüyerek tamamlamasından ilham aldığını dile getiren Akun, çekimler için 5 yıl beklediklerini, çekimleri ise Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan'da yaptıklarını aktardı.
Filmin Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un destekleriyle hayata geçirildiğini anımsatan Akun, filmin gösterime girmesinin ardından, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Tataristan ve Dağıstan gibi Türk dünyası ülkelerinde büyük ilgi gördüğünü belirtti.
Bu filmin Türkiye'de gösterilen üçüncü filmi olduğunu aktaran Ruslan Akun, "Türk sinemasının büyük bir potansiyeli olduğunu, her fırsatta iş birliğimizi geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bugünden itibaren Türkiye sinemalarında gösterilmeye başlayacak olan filmimize tüm sinemaseverleri bekliyoruz." diye konuştu.
Film, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Adana ve Antalya'daki sinemalarda gösteriliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.