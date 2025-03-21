Dolar
37.75
Euro
41.02
Altın
3,013.96
ETH/USDT
1,968.50
BTC/USDT
84,020.00
BIST 100
9,044.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde görüştü
logo
Kültür

Kırgız yönetmen Akun'un "Cennet Annelerin Ayaklarının Altındadır" filmi Türkiye'de gösterime girdi

Kırgız yönetmen Ruslan Akun'un "Cennet Annelerin Ayaklarının Altındadır" adlı filmi, Türkiye'de izleyiciyle buluştu.

Fatih Gökbulut  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
Kırgız yönetmen Akun'un "Cennet Annelerin Ayaklarının Altındadır" filmi Türkiye'de gösterime girdi

Ankara

Çekimleri 5 ülkede yapılan film, zihinsel gelişim bozukluğu bulunan Adil'in, annesi Reyhan'ı el arabasında taşıyarak Mekke'ye çıktığı yolculuğu anlatıyor.

Filmin başrollerini Emil Esenaliyev ve Anarkul Nazakulova paylaşıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan özel gösterimin ardından ziyaret ettiği Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatında (TÜRKSOY) eser hakkında açıklamalarda bulunan yönetmen Ruslan Akun, Türk halklarıyla paylaştıkları ortak kültür ve değerler doğrultusunda bu filmi hazırladıklarını belirtti.

Akun, filminin bir annenin evladına olan sevgisini, bu sevginin dünyayı nasıl değiştirebileceğini ve annelerin emeklerini anlatan bir yapım olduğunu söyledi.

Türk halklarının kardeşliği ve birliğini yansıtan bir eser yaptıklarına dikkati çeken Akun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu filmde ana karakterler, hac görevi için Kırgızistan'dan Mekke'ye tüm Türk devletlerini yürüyerek yol alıyorlar. Filmdeki bu yolculuk, sadece bir hac yolculuğu değil, aynı zamanda Türk halklarının kardeşliğini ve ortak değerlerini temsil ediyor. Türk halklarının dili, kültürü ve dini aynıdır. Bu da bizim için çok kıymetli bir ortak değerdir."

Film Türk dünyası ülkelerinde büyük ilgi gördü

Film çekerken, geçmişte hacıların yolu yürüyerek tamamlamasından ilham aldığını dile getiren Akun, çekimler için 5 yıl beklediklerini, çekimleri ise Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan'da yaptıklarını aktardı.

Filmin Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un destekleriyle hayata geçirildiğini anımsatan Akun, filmin gösterime girmesinin ardından, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Tataristan ve Dağıstan gibi Türk dünyası ülkelerinde büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Bu filmin Türkiye'de gösterilen üçüncü filmi olduğunu aktaran Ruslan Akun, "Türk sinemasının büyük bir potansiyeli olduğunu, her fırsatta iş birliğimizi geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bugünden itibaren Türkiye sinemalarında gösterilmeye başlayacak olan filmimize tüm sinemaseverleri bekliyoruz." diye konuştu.

Film,⁠ ⁠İstanbul, ⁠Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Adana ve Antalya'daki sinemalarda gösteriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "RTÜK'ten kanallara taraflı ceza" iddiasını yalanladı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İspanya'dan at sırtında hac yolculuğuna çıkan hacı adayları ile görüştü
İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine son verildi
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı paylaşımı

Benzer haberler

Kırgız yönetmen Akun'un "Cennet Annelerin Ayaklarının Altındadır" filmi Türkiye'de gösterime girdi

Kırgız yönetmen Akun'un "Cennet Annelerin Ayaklarının Altındadır" filmi Türkiye'de gösterime girdi

"Lee" ile "Yüzüklerin Efendisi" serisinden iki film yeniden vizyonda

"Bu son şansımız mı?" gösterim programı 19 Mart'ta başlıyor

Yeşilçam'ın Turist'i: Sadri Alışık

Yeşilçam'ın Turist'i: Sadri Alışık
"Tay 3: Endülüs" 28 Mart'ta vizyona girecek

"Tay 3: Endülüs" 28 Mart'ta vizyona girecek
"Sırr: Kudüs Macerası" animasyon filmini izleyicileri değerlendirdi

"Sırr: Kudüs Macerası" animasyon filmini izleyicileri değerlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet