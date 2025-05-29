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Kültür

Kings of Convenience, KüçükÇiftlik Park'ta konser verdi

Norveçli indie pop ikilisi Kings of Convenience, Epifoni ve URU organizasyonuyla İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.

Aişe Hümeyra Akgün  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
Kings of Convenience, KüçükÇiftlik Park'ta konser verdi

İstanbul

Epifoni Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, akustik gitar, piyano ve yaylılar ile melankolik popun başarılı örnekleri arasında gösterilen Erlend Oye ve Eirik Glambek Boe, KüçükÇiftlik Park'ta konser verdi.

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İkili, konserde "Mrs. Cold", "Misread", "Know How" ve "I'd Rather Dance With You" adlı eserlerin de aralarında olduğu popüler parçalarını hayranlarıyla birlikte söyledi.

Müzisyen Sena Şener, konserin açılışında sahne aldı.​​​​​​​


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