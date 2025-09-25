Dolar
Kültür

Kerkük'te Uluslararası Kitap ve Teknoloji Fuarı başladı

Irak'ın Kerkük kentinde Türkiye'den de yayınevlerinin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Kitap ve Teknoloji Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Ali Makram Ghareeb  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
Kerkük'te Uluslararası Kitap ve Teknoloji Fuarı başladı Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb/AA

Kerkük

Kerkük Edebiyatçılar ve Yazarlar Birliği ile el-Vasıf Ticaret Şirketi'nin ortaklaşa düzenlediği fuara yerli ve yabancı onlarca yayınevi katıldı.

Kerkük Edebiyatçılar ve Yazarlar Birliği Başkanı Muhammet Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fuarın önemi, Kerkük'te ilk kez böyle bir fuarın yapılması ve insanların kültüre ve okumaya yönelmesidir." dedi.

Irak başta olmak üzere Türkiye, İran ve Körfez ülkeleri ile Mısır'ın da aralarında bulunduğu birçok ülkeden yaklaşık 60 yayınevinin fuara katılmasından memnuniyet duyduklarını belirten Hıdır, fuarda yüzlerce Arapça, Türkçe ve Kürtçe kitabın yer aldığına dikkat çekti.

Kerkük Beyaz Ev Salonunda kitapseverlerle buluşan fuar, 2 Ekim'e kadar açık olacak.

