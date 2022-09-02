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Kültür

Kariye Camiinin restorasyon süreci titizlikle yürütülüyor

Tarihi 6. yüzyıla kadar uzanan Kariye Camiinin restorasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 02.09.2022
Kariye Camiinin restorasyon süreci titizlikle yürütülüyor

İstanbul

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, uzun yıllar kilise olarak kullanılan yapı, II. Beyazid döneminde Sadrazam Hadım Ali Paşa (Atik Ali Paşa) tarafından camiye çevrildi.

1948 yılında da dönemin Müzeler İdaresine bağlanarak müze haline getirilen Kariye, 1 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden cami oldu.

Müze olduğu dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığınca birinci ve ikinci etap restorasyonlarında georadar ile yapının genel durumunun tespiti, koruyucu çatı yapılması, Naos ana kubbenin konservasyon ve restorasyonu, cephe temizlikleri, Naos mermer pencerelerinin yapılması, cami bahçesinde bulunan türbenin restorasyonu, Naos, anneks, kütüphane, kemik odaları, protesis restorasyonu, cepheler derz açma ve derz dolgu, mermer pencerelerin yapılması, Parekklesion ana kubbe UV ışık ve yan ışık belgeleme ve projelerinin çizilmesi, 1. ve 2. mozaikli bölümlerin konservasyonları, bahçe mini kazık, başlık kirişi ve ankrajları, zemin aletsel gözlem sistemi ve yapı sağlık izleme sisteminin kurulması işlemleri gerçekleştirildi.

Aynı zamanda konservasyonu yapılan tüm alanların müdahale, hasar ve mevcut durum projelerinin çizilip belgelenmesi, statik tavan projesinin yapılması işleri tamamlanan Kariye Camiinde uygulama öncesi ve sonrası tüm aşamalarda, belgelendirme işlemleri, tarihsel araştırma, yapının geçirdiği evrelerin saptanması ve korunmasına yönelik çalışmalar ön planda tutuldu.

Camide 1950'li yıllarda yapılan uygulama öncesi ve sonrası rutubet problemi olduğunun ve bu konuda önlem alınmadığının tespit edilmesinin ardından bu yönde de çalışmalar yürütüldü.

İç mekanlarda döşeme restorasyonu gerçekleştirilirken, daha önceki beton döşeme mekanik yöntemlerle orijinal dokuya zarar verilmeden kaldırıldı.

Orijinal tuğla döşemeler, temizlik ve konservasyon uygulamaları sonrası titizlikle yerine konuldu.

Kariye Camiinde bu yıl nisan ayı itibarıyla 3. etap tamamlama restorasyon işi başladı. Cephe temizliği tamamlanan yapıda 55 uzman ekiple çalışmalar sürdürülüyor.

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