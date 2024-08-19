Dolar
33.75
Euro
37.36
Altın
2,503.12
ETH/USDT
2,600.00
BTC/USDT
58,835.00
BIST 100
10,054.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CerModern'de "Kristal Ayaklar Ödül Töreni"nde konuşuyor. P Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.
logo
Kültür

Kariye Camii'nde yabancı ziyaretçiler için yeni düzenleme başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan, uzun yıllar müze olarak kullanıldıktan sonra 6 Mayıs'ta ibadete açılan Tarihi Kariye Camii'ne biletli ziyaretler başladı.

Ömer Mirza Şeker  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
Kariye Camii'nde yabancı ziyaretçiler için yeni düzenleme başladı Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılan cami, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden alınan kararla yabancı ziyaretçilere ücretli hale getirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kariye Camii, cuma günleri yalnızca ibadete açılıyor.

Diğer günlerde ise vakit namazlarından 15 dakika önce turistik ziyaret durdurularak ibadet için gelen misafirler camiye ücretsiz girebiliyor.

Yeni düzenlemeye göre cami haftanın altı günü 09.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebiliyor ve yabancı uyruklu ziyaretçilerden 20 avro giriş ücreti alınıyor.

Cuma günleri ise turistik ziyarete kapalı olan cami, yabancı ziyaretçiler dahil tüm Müslümanların ibadetine açılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Karapınar'da 2 metre derinliğinde 20 metre çapında yeni bir obruk oluştu
Datça'da orman yangını çıkardığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı, 1 kişi gözaltına alındı
Çankırı'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Adalet Bakanı Tunç'tan, 7 ilde çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklama

Benzer haberler

Kariye Camii'nde yabancı ziyaretçiler için yeni düzenleme başladı

Kariye Camii'nde yabancı ziyaretçiler için yeni düzenleme başladı

Sinop'ta İnaltı Mağarası turizme kazandırılıyor

Tokat Şehir Müzesi'ni beş yılda 1 milyonu aşkın kişi gezdi

Tekirdağ tescilli lezzetleriyle öne çıkıyor

Tekirdağ tescilli lezzetleriyle öne çıkıyor
Tarihi handaki sabun ve pekmez müzesi ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor

Tarihi handaki sabun ve pekmez müzesi ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor
Kuzey Kore, 5 yılın ardından turizm için kapılarını açıyor

Kuzey Kore, 5 yılın ardından turizm için kapılarını açıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet