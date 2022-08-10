Dolar
17.94
Euro
18.51
Altın
1,796.01
ETH/USDT
1,837.10
BTC/USDT
24,078.00
BIST 100
2,819.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

"Kalplerin Kraliçesi" müzikali, 13-14 Ağustos'ta Zorlu PSM'de sahnelecek

Prenses Diana'nın hayatını anlatan "Queen of The People's Hearts (Kalplerin Kraliçesi)" müzikali, 13-14 Ağustos'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Fatih Türkyılmaz   | 10.08.2022
"Kalplerin Kraliçesi" müzikali, 13-14 Ağustos'ta Zorlu PSM'de sahnelecek Fotoğraf: Fatih Türkyılmaz/AA

İstanbul

Washington National Opera sanatçılarının hayat verdiği ve ilk gösterimi ABD'de yapılan müzikalde Lady Diana'yı Türk mezzo soprano Lori Şen canlandırıyor.

Türkiye turnesinin ardından Avrupa'da da sahnelenmesi planlanan müzikalin oyuncuları Şen'in yanı sıra Spencer Adamson, yapımcı ve bestecisi Dr. Angela Knight ile Türkiye turnesini gerçekleştirilen yapımcı Gürkan Us, basın mensuplarıyla buluştu.

"Neden bu kadar sevildiğini onu tanıdıkça anladım"

Prenses Diana'yı canlandıran Lori Şen, müzikalin İngiliz prensesinin Prens Charles ile tanışmasından, Kraliçe ile yüzleşmesine kadar tüm hayatına odaklandığını ifade etti.

Şen, 2019'da oyunun hazırlıklarına başladıklarını, ancak salgın nedeniyle çalışmaları ertelemek zorunda kaldıklarını belirterek, "Geçen sene eylül ayında ABD'de prömiyerini gerçekleştirdik. Şimdi de buradayız. Dünyada bu kadar tanınan birini canlandırmak çok heyecanlı tabii ki. Prenses Diana'yı çalışmak çok keyifliydi. Neden bu kadar sevildiğini onu tanıdıkça anladım. Onu çalışmak ona olan saygımı daha da artırdı. Böyle bir karakteri canlandırmak büyük bir gurur." dedi.

Yapımcı Gürkan Us ise müzikalin 13-14 Ağustos İstanbul performanslarının ardından Türkiye genelinde izleyiciyle buluşacağını aktararak, Türkiye'den sonra İngiltere, Almanya ve İtalya turnesiyle devam edeceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından, müzikalin Prenses Diana ve Prens Charles'in evliliklerini haber verdikleri sahnesi canlandırılarak, basın mensuplarının beğenisine sunuldu.

"Queen of The People's Hearts (Kalplerin Kraliçesi)" müzikalini sahneleneceği 2 günde, 4 binin üzerinde seyirci hedefleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığı, Hilal Belediye Başkanı hakkında resen inceleme başlattı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Kağıthane'de çalışma sırasında delinen doğal gaz borusu korkuya neden oldu
Diyarbakır anneleri bunaltıcı sıcakta evlatları için nöbet tutuyor
Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısı için "turuncu kod"lu sağanak uyarısı

Benzer haberler

"Kalplerin Kraliçesi" müzikali, 13-14 Ağustos'ta Zorlu PSM'de sahnelecek

"Kalplerin Kraliçesi" müzikali, 13-14 Ağustos'ta Zorlu PSM'de sahnelecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet