Kalecik'teki tarihi Çaykaya Köyü Eski Camisi restore edilecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara'nın Kalecik ilçesindeki tarihi Çaykaya Köyü Eski Camisi'nin restore edileceğini bildirdi.
Ankara
Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki Çaykaya Köyü Eski Camisi'nin restorasyonu için Ankara Valiliği ile protokol imzalandı.
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Protokol kapsamında, tarihi caminin özgün yapısına uygun restorasyon projeleri hazırlanacak.
Projelerin Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmasının ardından restorasyon çalışmalarına başlanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.