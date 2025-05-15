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Konya’nın Kulu ilçesinde 5.2 deprem meydana geldi. AFAD, saat 15.46'da merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. -VTR- Ankara ve çevre illerde de hissedilen bir deprem meydana geldi.
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Kültür

Kalecik'teki tarihi Çaykaya Köyü Eski Camisi restore edilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara'nın Kalecik ilçesindeki tarihi Çaykaya Köyü Eski Camisi'nin restore edileceğini bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
Kalecik'teki tarihi Çaykaya Köyü Eski Camisi restore edilecek

Ankara

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki Çaykaya Köyü Eski Camisi'nin restorasyonu için Ankara Valiliği ile protokol imzalandı.

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Protokol kapsamında, tarihi caminin özgün yapısına uygun restorasyon projeleri hazırlanacak.

Projelerin Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmasının ardından restorasyon çalışmalarına başlanacak.

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