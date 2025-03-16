KADEM'den ABD'de "Filistin'de Bir Direniş Biçimi Olarak Sanat" etkinliği
Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından ABD'de "Filistin'de Bir Direniş Biçimi Olarak Sanat" etkinliği düzenlendi.
Ankara
New York'ta Türkevi'nde düzenlenen "Filistin'de Bir Direniş Biçimi Olarak Sanat" etkinliğine, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu ev sahipliği yaptı.
Gümrükçüoğlu burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin devlet insanları ve kurumlarıyla Filistin'in haklı davasını desteklediğini vurguladı.
KADEM'in kadın haklarını savunan bir vakıf olduğunu aktaran Gümrükçüoğlu, İsrail'in Gazze'deki suçlarının da kınadıklarını ve Filistin'e desteklerini dile getirdiklerini kaydetti.
Gümrükçüoğlu, bu konuda vakfın ofisleriyle farklı çalışmalar yapıldığını anlatarak, bunların devam edeceği mesajını verdi.
Yönetim Kurulu Başkanı Gümrükçüoğlu ayrıca, Gazze'deki kadınlara yapay zeka eğitimleri verilerek, dijital alanlarda çalışabilmesinin planlandığına değindi.
Etkinlik kapsamında, KADEM'in Filistin'deki faaliyetlerini anlatan video gösterimi, şiir okuması, panel ve iftar da yapıldı.
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