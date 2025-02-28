İtalyan tenor Emanuele D'Aguanno "La Traviata" operasıyla sanatseverlerle buluştu
Dünyanın en önemli opera evlerinde "La Traviata" eserinde "Alfredo Germont" rolünü seslendiren ünlü İtalyan tenor Emanuele D'Aguanno, İstanbullu sanatseverlerle buluştu.
İstanbul
İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) kapalı gişe oynayan prodüksiyonu "La Traviata" operası, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda sahnelendi.
Temsilde, "Violetta Valery" rolünde Hale Soner, "Alfredo Germont" rolünde Emanuele D'Aguanno, "Giorgio Germont" rolünde Caner Akgün, "Flora Bervoix" rolünde Elif Tuğba Tekışık, "Gastone" rolünde Berk Özbek, "Barone Douphol" rolünde Mehmet Tükel Acar, "Marchese d'Obigny" rolünde Şahin Dedemen, "Dottore Grenvil" rolünde Erdem Sakarya, "Annina" rolünde Gülgün Özyiğit, "Giuseppe" rolünde Anıl Önder, "Comissionario" rolünde Alp Türkoğlu, "Alexandre Dumas" (fils) rolünde Sinan Kaymak ve "Giuseppe Verdi" rolünde Cem Çelik yer aldı.
Giuseppe Verdi'nin bestelediği operayı, Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Recep Ayyılmaz birçok sanat dalından yararlanarak yeniden yorumladı.
Francesco Maria Piave'nin yazdığı libretto, Alexandre Dumas'nın (oğul) romanının özünü kusursuz bir şekilde sahneye taşıyor.
Temsilde İDOB Orkestrasını Zdravko Lazarov yönetiyor. Recep Ayyılmaz'ın sahneye koyduğu ve dramaturjisini üstlendiği La Traviata'nın dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını Gizem Betil ve ışık tasarımını Yakup Çartık imzaladı.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosunu Paolo Villa'nın yönettiği eserde koreografi ise Kürşat Kılıç'a ait.