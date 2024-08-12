Dolar
33.53
Euro
36.69
Altın
2,452.40
ETH/USDT
2,650.50
BTC/USDT
58,830.00
BIST 100
9,914.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

İtalya'da bir antik kentin duvarına yazı yazan turiste 60 bin avro ceza

İtalya'nın antik Pompeii kentindeki bir evin duvarına kızlarının isimlerinin baş harflerini kazıyan İngiliz turiste 60 bin avro para cezası verildi.

Murat Karadağ  | 12.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
İtalya'da bir antik kentin duvarına yazı yazan turiste 60 bin avro ceza

Ankara

İngiliz The Independent gazetesinin haberine göre, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nden bulunan Pompeii'deki bir evin duvarına, kızlarının isimlerinin baş harfleri olduğu tahmin edilen "JW, LMW ve MW" harflerini kazıyan İngiliz turist para cezasına çarptırıldı.

Antik kentteki güvenlik personeli tarafından suçüstü yakalanan 37 yaşındaki turiste 60 bin avro para cezası verildi.

Suçunu itiraf eden ve "tarihi evlere zarar verdiği için pişman olduğunu" belirten İngiliz turistin, ziyaret ettiği yerlerde "ailesine ait bir hatıra bırakmak istediğini" söylediği kaydedildi.

Yetkililer, İngiliz turistin, para cezasını ödemeyi reddetmesi halinde hapis cezasına çarptırılabileceğini belirtti.

Ayrıca yetkililer, Antik Pompeii kentini temiz tutmak ve muhafaza etmek için 15 bin ila 60 bin avro arasında caydırıcı cezalar konulduğunu bildirdi.

M.S. 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu küller altında kalan Napoli yakınlarındaki antik Pompeii kenti, turistlerin İtalya'da akın ettiği yerlerin başında geliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi
Dışişleri Bakanı Fidan, Kırgız mevkidaşı Kulubayev ile görüştü
Adana'da çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı
FİSKOBİRLİK 2024 ürünü fındık alımına başladı
Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı

Benzer haberler

İtalya'da bir antik kentin duvarına yazı yazan turiste 60 bin avro ceza

İtalya'da bir antik kentin duvarına yazı yazan turiste 60 bin avro ceza

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet