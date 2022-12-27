İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy vefatının 86'ncı yılında Taceddin Dergahı'nda anıldı
İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 86. yılı dolayısıyla Taceddin Dergahı'nda anma töreni düzenlendi.
Ankara
Türkiye Yazarlar Birliğince (TYB) düzenlenen anma töreni, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan yaptığı konuşmada, Mehmet Akif'in 86 yıl sonra vefat ettiği gündeki hüzünlü tablodan bambaşka bir tablo ile anıldığını ve anlaşıldığını söyledi.
Birliğin 40 yıldan fazla süredir Taceddin Dergahı'nda Mehmet Akif'i andığını anımsatan Arıcan, "Edebiyat tarihinde hayatını şiirle anlatan böyle bir şair yok. O yüzden gençlerimize Mehmet Akif'in 'Safahat' adlı eserini onu anlamak, onun değerlerine sahip çıkmak için okumalarını tavsiye ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın, Mehmet Akif'in anlaşıldığı, değerlerine sahip çıkıldığı ve bu ülkenin en önemli rehberi olarak tanıtıldığı bir yüzyıl olmasını diliyorum." diye konuştu.
"Büyük milletlerin bağrından büyük şahsiyetler yetişir"
Mehmet Akif Ersoy Araştırmaları Merkezi Başkanı ve TYB Mütevelli Heyet Başkanı Mehmet Doğan da, 44 yıl önce geldikleri Taceddin Dergahı'ndaki Mehmet Akif Müzesi'nin terk edilmiş durumda olduğuna dikkati çekti.
Hacettepe Üniversitesinin 44 yıl önce, şu anki Mehmet Akif Ersoy Müzesi'nin oluşumuna katkı sunduğunu anlatan Doğan, şunları kaydetti:
"Büyük milletlerin bağrından büyük şahsiyetler yetişir. Mehmet Akif bunun en görünür, hatırda tutulması gereken numunelerinden biridir. Gerçekten her ne kadar 'Sessiz yaşadım' diyorsa da elbette sessiz yaşamadı. Bağırıp, çağırmadı ama sessiz de yaşamadı. Mücadelesi onun sessiz yaşamadığının en büyük şahididir. Mehmet Akif, toplumumuzu ve milletimizi yaşatmak için eserlerini yazdı, millet için mücadeleye atıldı. Örnek bir şahsiyet olarak her zaman önümüzde yürüdü. Dolayısıyla milletimizi yaşatan bu büyük şairimizi bizim de unutmamamız, yaşatmamız gerekiyordu."
"Ömrü kısa sürdü ama büyük işler yaptı"
TYB'nin kuruluş çalışmalarında yazarları temsilen Mehmet Akif'i belirlediğini, ilk faaliyetlerinden birisinin de Mehmet Akif'i yad etmek olduğunu söyleyen Doğan, şunları kaydetti:
"Mehmet Akif, bu mekanın tekrar dirilmesi için bir vesile oldu. Mehmet Akif burada İstiklal Marşı'nı yazmasaydı ve yaşamasaydı bu çevre böyle olmayacaktı. Mehmet Akif'in buradaki varlığı bu bölgenin tekrar dirilmesine vesile oldu. Buranın evleri, gecekondulaşmıştı ve yıkılıp gidiyordu. Biz o zaman İstiklal Marşı Bahçesi'nin bu bölgeye yapılmasını ve çevredeki yapıların da sağlıklaştırılarak fikir, sanat ve edebiyat işleriyle uğraşan gönüllü kuruluşlara tahsis edilmesi yönünde projeler hazırladık. Bunu o zamanın yetkilileriyle 1990 yılların başlarında paylaştık. Bu projemiz kabul gördü. Tabii tam bizim istediğimiz gibi olmasa da Taceddin Dergahı o yıkık dökük halinden kurtarıldı, açık hale getirildi."
Gelecek yıl Mehmet Akif'in doğumunun 150'nci yılı olacağına işaret eden Doğan, "150 yaşında büyük şairimiz var. Mehmet Akif 63 yıl yaşadı. Ömrü kısa sürdü ama büyük işler yaptı." dedi.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da, Mehmet Akif'in şahsiyetine ve eserlerine dikkati çeken birer konuşma yaptı.
Programda, bir grup öğrenci İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi.
Çorba ve lokma ikramının da yapıldığı etkinliğe, Kıbrıs gazileri, ilk ve ortaöğretim öğrencileri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.