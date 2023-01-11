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Kültür

İstanbul'u kadınların gözünden yansıtan "Alem-i Şuhut" sergisi açıldı

Üsküdar Belediyesince ressam Eda Erdoğan'ın "Alem-i Şuhud" adlı resim sergisi Nevmekan Sahil Galeri'de sanatseverlerle buluştu.

Fatih Türkyılmaz   | 11.01.2023
İstanbul'u kadınların gözünden yansıtan "Alem-i Şuhut" sergisi açıldı Fotoğraf: Fatih Türkyılmaz/AA

İstanbul

Türk ve İslam kültüründen motifler taşıyan yağlı boya eserlerden oluşan sergi, İstanbul'un derin manevi ritüellerini kadınların penceresinden anlatıyor.

Açılışta konuşan ressam Eda Erdoğan, kadın ve kadına atfedilen güzelliklerin asırlar boyunca her kaleme ve fırçaya ilham kaynağı olduğunu söyledi.

"Hayallerdeki İstanbul'u hatırlatmak istedim"

Erdoğan, Türk sanat tarihinde kadın temasının önemine değinerek, "Yirminci yüzyıl ilk yarısı ile birlikte kadınlarımız sayısız başarılı sanat çalışmalarıyla kendi hikayelerin, hayallerinin, ideallerinin öznesi olmuştur. Benzer bir tasavvurla bir kadın ressam olarak bu kişisel sergimde hayallerdeki İstanbul'u hatırlatmak istedim." şeklinde konuştu.

Sergide, İstanbul'a dair hatırda kalan ile hayal edileni buluşturan yeni bir dünya kurmak istediklerini, kendisine destek olan ailesine, arkadaşlarına ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e teşekkür ederek sözlerine son verdi.

İstanbul'un kadınların gözünden resmedildiği sergi, 29 Ocak'a kadar görülebilecek.

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