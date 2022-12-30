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Kültür

İstanbul'daki devlet müzeleri 2022'de 7,5 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki devlet müzelerinin bu yıl 7 milyon 405 bin 496 ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını bildirdi.

Zeynep Rakipoğlu   | 30.12.2022
İstanbul'daki devlet müzeleri 2022'de 7,5 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladı Fotoğraf: Arife Karakum/AA

İstanbul

Yerlikaya, kentte Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı müzelerin 2022 yılı ziyaretçi sayılarına ilişkin verileri Twitter hesabından paylaştı.

Vali Yerlikaya, paylaşımında, "Kültürün ve sanatın merkezi İstanbul'umuz müzeleriyle de buluşma noktası oldu. İstanbul'daki devlet müzelerimiz bu yıl 7 milyon 405 bin 496 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın paylaşımında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı müzeler arasında en çok ziyaret edilen ilk 5'er müzenin ziyaretçi sayılarının bulunduğu grafiğe de yer verdi.

Buna göre, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı müze, saray ve kasırlar yıl boyunca 4 milyon 882 bin 79 ziyaretçiyi ağırladı. Bunlar arasında 2 milyon 352 bin 296'yla Topkapı Sarayı birinci, 1 milyon 326 bin 635'le Dolmabahçe Sarayı ikinci, 349 bin 691'le Beylerbeyi Sarayı üçüncü, 158 bin 881'le Resim Müzesi dördüncü, 155 bin 909'la İslam Medeniyetleri Müzesi beşinci sırada yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerin 2022 yılı ziyaretçi sayısı ise 2 milyon 523 bin 417. Galata Kulesi Müzesi 1 milyon 146 bin 80'le birinci, İstanbul Arkeoloji Müzeleri 530 bin 65'le ikinci, Hafıza 15 Temmuz Müzesi 216 bin 568'le üçüncü, Türk ve İslam Eserleri Müzesi 203 bin 341'le dördüncü, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi 141 bin 560'la ikinci sırada yer buldu.

Atatürk Kültür Merkezi 1 milyon 300 bin sanatseveri ağırladı

İstanbul Valisi Yerlikaya, Atatürk Kültür Merkezi'nin hizmete alındığı günden beri ağırladığı ziyaretçi sayılarına ilişkin verileri de sosyal medya hesabından paylaştı.

Yerlikaya, paylaşımında, "Yenilenen yüzüyle İstanbul'umuzun görkemli kültür ve sanat rotası Atatürk Kültür Merkezi açıldığından bu yana; 275 konser, 150 tiyatro, 80 opera ve bale, 37 sergi, 90 film gösterimi, 386 çocuk atölyesinde 1 milyon 300 bin sanatseveri ağırladı." bilgisini verdi.

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