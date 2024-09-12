İstanbul'da "Tayland Film Gösterimi" etkinliği yapıldı
Tayland'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Türk halkına Tayland kültürünü tanıtmak amacıyla İstanbul'da "Tayland Film Gösterimi" etkinliği düzenlendi.
İstanbul
Beyoğlu Grand Pera Cinemo'daki etkinlikte, ünlü Tay yönetmen Thiti Srinual'ın yeni filmi "Sup-Pa-Rer" izleyicilerin beğenisine sunuldu.
Film gösterimi öncesinde katılımcılara Tayland mutfağından atıştırmalık lezzetler ikram edildi, dans grubu Tayland'ın çeşitli bölgelerine ait geleneksel danslarını sergiledi.
Etkinliğe ilişkin AA muhabirine konuşan Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Apirat Sugondhabhirom, film gösteriminin Tayland kültürünü Türkiye'ye tanıtmaya yönelik etkinliklerin başlangıcı olduğunu belirterek, "Kovid-19 salgınını tamamen geride bıraktıktan sonra artık Tay kültürünü Türkiye'de yeniden tanıtmak için faaliyetlere başlamaya karar verdik. Bu kapsamda ilk film gösterimimizi yapmış olduk. Umarım devamını da getireceğiz." dedi.
"Favori dizim 'Pera Palas'ta Gece Yarısı'
Sugondhabhirom, Sup-Pa-Rer'in Tayland'da ve Asya ülkelerinde çok beğenildiği dile getirerek, "Bu film, özellikle Güney Doğu Tayland kültürüne dair unsurları içermesiyle Tay kültürünün tanıtılması için güzel bir başlangıç olacaktır. İçinde Budizm'in yanı sıra doğa, ölüm, aşk ve korku da barındırıyor. Hepsinin güzel bir karışımını görebilirsiniz bu filmde." diye konuştu.
Tayland'da Türk dizilerinin de çok beğenildiğini söyleyen Sugondhabhirom, "Özellikle benim de favorim olan Pera Palas'ta Gece Yarısı, en çok izlenen Türk yapımları arasında. Türkiye'de de Tayland yapımı Hunger filminin çok izlendiği bilgisini aldım. İnşallah bundan sonra Türk halkına daha fazla Tay filmi tanıtma imkanı bulur ve belki de ileride iki ülkeden yapımcıların ortak projeler yapmasına vesile oluruz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.