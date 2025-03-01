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Kültür

"İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali" 20 Mart'ta başlayacak

Sporun anlatım gücünü beyaz perdeye taşıyan "İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali" bu yıl ilk kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Aişe Hümeyra Akgün  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
"İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali" 20 Mart'ta başlayacak

İstanbul

Belgesel sinemacı Gökçe Kaan Demirkıran'ın direktörlüğünde düzenlenecek olan festival, 20-23 Mart arasında gerçekleştirilecek.

Hope Alkazar'da düzenlenen festivalin tanıtım toplantısında, festivalin bu yılki temasının "Kan, Ter, Gözyaşı" olduğu açıklandı.

Toplantıda festival direktörü Demirkıran, festival yarışmasında 24 ülkeden 95 film başvurusu aldıklarını belirterek, 9 kısa film ve 11 belgesel filmin yarışma finalistleri arasına seçildiğini söyledi.

Festival hakkında

İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali, spor kültürüne katkı sağlamak ve bu alanda yeni tartışma alanları açmak amacıyla hayata geçiriliyor.

Türkiye'de artan spor temalı film üretimini teşvik etmeyi ve bu alanda çalışan oyuncuları, yapımcıları ve yönetmenleri bir araya getirmeyi hedefleyen festival boyunca yaklaşık 60 film izleyiciyle buluşacak.

Festival kapsamında gösterimler, Beyoğlu Atlas 1949 Sineması ve Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda gerçekleştirilecek.

Festivalin tüm tasarım çalışmaları ise Monroe Creative Studio'nun kurucu ortağı ve yaratıcı yönetmeni olan Onur Gökalp ve ekibi tarafından yapıldı.

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