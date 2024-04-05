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Kültür, Yapay zeka

İstanbul Dijital Sanat Festivali'nde yapay zeka desen tasarlayacak

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin uluslararası düzenlenen ilk ve tek dijital sanat festivali "İstanbul Dijital Sanat Festivali", dördüncü edisyonunda ilklere imza atacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
İstanbul Dijital Sanat Festivali'nde yapay zeka desen tasarlayacak

İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen festival, 2-5 Mayıs'ta AKM'de gerçekleştirilecek.

Festivalin ilk kez hazırlanan moda bölümünde sanatseverler, yapay zekanın tasarladığı desenlere ve bu desenlerin dijital dönüşümlerine tanıklık edecek.

Pasha Bank ana sponsorluğunda, Niyazi Erdoğan'ın küratörlüğünde hazırlanan moda bölümünde, Arzu Kaprol, EzraTuba, Kerim Dündar-YAZAKA, Kıvanç Aykan ve Azerbaycan'ın ilk yapay zeka tasarımcısı Shusha yer alacak.

Tasarımcıların, moda ve dijital tasarım bağlamında üretkenliklerini sergileyeceği festivalde, modanın dijital algı üzerinden gerçeklik arayışına nasıl bir vizyon kazandırdığı sorusuna yanıt aranacak.

Bediz Yıldırım moderatörlüğünde "Moda ve Tasarımın Değişen Kimliği Dün, Bugün ve Yarın" ile "Moda, Tasarımda Yeni Mecralar ve İletişim" seminerleri de festival kapsamında gerçekleştirilecek.

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