Kültür

İsrail'in katılımı sebebiyle eleştirilen Eurovision'da 70. yıla özel planlanan Avrupa Turnesi yapılmayacak

Avrupa Yayın Birliği (EBU), İsrail'in katılımı onaylanan Eurovision Şarkı Yarışması'nın 70. yıl dönümü kapsamında yapılması planlanan özel "Avrupa Turnesi"nin "öngörülemeyen zorluklar" nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Lejla Biogradlija  | 14.02.2026 - Güncelleme : 14.02.2026
İsrail'in katılımı sebebiyle eleştirilen Eurovision'da 70. yıla özel planlanan Avrupa Turnesi yapılmayacak

Ankara

EBU'nun yaptığı yazılı açıklamada, Gazze’de soykırım yaptığı gerekçesiyle İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımına yönelik tepkiler sürerken, 5 ülkenin boykot kararı aldığı yarışmanın bu yıl planlanan en kapsamlı etkinliklerinden "Avrupa Turnesi’nin" gerçekleştirilmeyeceği duyuruldu.

Açıklamada görüşüne yer verilen Eurovision Şarkı Yarışması Direktörü Martin Green, zor bir karar aldıklarını belirterek, "Ekibimizin, yapımcıların ve organizatörlerin tüm çabalarına rağmen çözemediğimiz, öngörülemeyen zorluklarla karşılaştık." ifadesini kullandı.

Satın alınan biletlere ilişkin en kısa sürede para iadesinin yapılacağını belirten Green, mayısta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek 70. Eurovision Şarkı Yarışması için çalışmalara odaklanacaklarını kaydetti.

5 ülke Eurovision'dan çekilme kararı almıştı

EBU, 4 Aralık 2025'te İsviçre'nin Cenevre kentinde 95. Genel Kurul Toplantısı'nı düzenlemişti.

Toplantıda, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesinin ardından İspanya, Hollanda, İrlanda, İzlanda ve Slovenya devlet televizyonları da kararı protesto ederek Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.

