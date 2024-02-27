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Kültür

İsrail'in Eurovision'dan menedilmesi çağrıları sürerken İzlanda'yı Filistin asıllı şarkıcı temsil edebilir

Avrupa'da İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan menedilmesi çağrıları devam ederken Eurovision'da İzlanda'yı seslendirdiği şarkılarla İsrail işgaline dikkati çeken Filistin asıllı şarkıcı Bashar Murad'ın temsil edebileceği belirtildi.

Burak Dağ, Ahmet Dursun  | 27.02.2024 - Güncelleme : 27.02.2024
İsrail'in Eurovision'dan menedilmesi çağrıları sürerken İzlanda'yı Filistin asıllı şarkıcı temsil edebilir

Ankara

Eurovisionworld.com sitesinin haberine göre, şarkılarıyla İsrail işgaline dikkati çeken Filistin asıllı İzlandalı şarkıcı Murad, başkent Reykjavik'te Eurovision için düzenlenen ön elemelerde finale kalmayı başardı.

Murad, 2 Mart'ta düzenlenecek final elemelerinden de başarıyla çıkması durumunda İsveç'in başkenti Malmö'de düzenlenecek yarışmada İzlanda'yı "Wild West" şarkısıyla temsil edecek.

Avrupa'da İsrail'in Eurovision'dan menedilmesi çağrıları

Fransa'yı 2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden Fas asıllı Kanadalı şarkıcı La Zarra, 10 Ocak'ta İsrail'in şarkı yarışmasından menedilmesi çağrısında bulunarak, "Maalesef bir kez daha Filistin halkına yönelik katliamla, soykırımla, Batı Şeria ve Lübnan'da saldırılarla karşı karşıyayız." ifadelerini kullanmıştı.

İsveç'te aralarında sanatçılar ve müzik endüstrisi yetkililerinin de yer aldığı 1000 kişi 10 Ocak'ta imza toplayarak, "İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan menedilmesini" istemişti. Sanatçılar, İsrail'in katılımının engellenmemesi durumunda İsveç'in yarışmadan çekilmesini talep etmişti.

İspanya azınlık sol koalisyon hükümetine dışarıdan destek veren sol görüşlü Podemos Partisi de 1 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Gazze'de sivil ayrımı gözetmeksizin yaptığı saldırılar nedeniyle İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmesi talebinde bulunmuştu.

İrlanda gibi bazı ülkelerde ise Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail'in katılımının engellenmesi için sanatçılar ve siyasetçiler çağrıda bulunuyor.

İzlanda'da da müzisyenler derneği aralıkta ulusal yayın kuruluşu RUV'un 2024 Eurovision yarışmasından çekilmesi çağrısı yapmıştı.

İzlanda Yazar ve Bestekarlar Topluluğu (FTT), RUV'dan "masum çocukların ve sivillerin öldürülmesine ve savaşa karşı durmasını" talep etmişti.

FTT, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'nın 2022'de Eurovision'dan menedildiğini hatırlatarak, İsrail'in katılması halinde 2024 Eurovision'un boykot edilmesini istemişti.

İzlandalıların yarısı İsrail nedeniyle Eurovision'un boykot edilmesi gerektiğini düşünüyor

İzlanda'nın ulusal yayın kuruluşu RUV'da yayınlanan Gallup tarafından yürütülen bir kamuoyu araştırmasına göre, İzlanda vatandaşlarının yarısı yarışmanın boykot edilmesi gerektiğini düşünüyor.

Kamuoyu araştırmasında, Eurovision'un boykot edilmesi gerektiği görüşünde olanların yüzde 80'i, İsrail'in menedilmesi durumunda yarışmada yer alınmasını olumlu karşıladı.

İzlanda'nın yarışmada yer alıp almayacağı kesinlik kazanmamışken, yarışmaya ilişkin karar İzlanda'yı Eurovision'da temsil edecek şarkıcı ve ulusal yayın kuruluşu RUV tarafından alınacak.

2019'da İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen Eurovision yarışmasında İzlanda'yı temsil eden "Hatari" isimli punk rock grubu Filistin'le dayanışma amacıyla Filistin bayrağı motifli atkı açmıştı.

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