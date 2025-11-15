Dolar
Kültür

"İslam Düşüncesinin Meseleleri Uluslararası Sempozyumu" çeşitli oturumlarla sürüyor

Beytül Hikme İslam Düşünce Enstitüsü tarafından düzenlenen "İslam Düşüncesinin Meseleleri Uluslararası Sempozyumu" İstanbul'da devam ediyor.

Fatma Nur Duman Arı  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
"İslam Düşüncesinin Meseleleri Uluslararası Sempozyumu" çeşitli oturumlarla sürüyor Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

Bahariye Mevlevihanesi’ndeki sempozyumun ikinci gününde, "İslam düşüncesinde estetik yargıların analizi: Mekan oluşturma", "Ahlak çöküntü ve din: Dinden bağımsızlaştırmış bir ahlakın geleceği", "İslam'da yükümlülük düşüncesi", "Modern ahlakın krizi: Sapma, psikiyatrik sorunlar ve etik sorumluluğun felsefi irdelenmesi" başlıklı oturumlarda birçok akademisyen sunum yapıyor.

Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Celal Türer, Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Prof. Dr. Vejdi Bilgin, İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Prof. Dr. Vecdi Akyüz ile Bursa Uludağ Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Tuğşat Güzeloğlu, "İslam düşüncesinde ahlak ve estetik" üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Yurt içinden ve yurt dışından 38 bilim insanının katılımıyla düzenlenen sempozyumda çağdaş dönemde Müslüman toplumların ve insanlığın karşı karşıya olduğu çeşitli meseleler uzman akademisyenler tarafından tartışılıyor.

Sempozyum, farklı konu başlıklarına yönelik değerlendirmelerin ardından yarın tamamlanacak.

