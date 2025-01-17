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Kültür

İngiliz şarkıcı Robbie Williams, ilk kez İstanbul'da konser verecek

Dünyaca ünlü İngiliz pop yıldızı Robbie Williams, ilk kez İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
İngiliz şarkıcı Robbie Williams, ilk kez İstanbul'da konser verecek

İstanbul

"Angels", "Feel" ve "Let Me Entertain You"nun arasında olduğu hit parçalarıyla müzik dünyasında başarı yakalayan Williams, "Live 2025" turnesi kapsamında 7 Ekim'de Festival Park Yenikapı'da konser verecek.

Kariyeri boyunca Brit Awards gibi sayısız prestijli ödüle layık görülen Robbie Williams, müziğiyle olduğu kadar sahnedeki içtenliği ve hayranlarıyla kurduğu özel bağ ile de tanınıyor.

DBL Entertainment organizasyonuyla ve Akademi Organizasyon katkılarıyla gerçekleştirilecek konserin biletleri, 20 Ocak saat 13.00'den itibaren Biletix, Passo, Biletinial ve Bubilet'te satışta olacak.

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