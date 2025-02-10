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Kültür

İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın Hindistan'daki sokak performansı yarıda kesildi

Hindistan polisi, Karnataka eyaletinin Bengaluru kentinde sokakta şarkı söylemek isteyen İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın izni olmadığı gerekçesiyle performansını yarıda kesti.

Aynur Şeyma Asan  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın Hindistan'daki sokak performansı yarıda kesildi

Ankara

Hindustan Times'ın haberine göre, Sheeran, dünya turu kapsamında sahne almak üzere Bengaluru'ya geldi.

Sheeran, konser öncesi gitarını alıp Bengaluru'daki bir sokakta şarkı söylemeye başladı. Ancak kent polisi, İngiliz şarkıcının performansını yarıda kesti.

Polis yetkilileri, organizatör ekibin, Sheeran'ın sokakta şarkı söylemesi için izin talep ettiğini fakat sokaktaki yoğunluk nedeniyle izin verilmediğini belirtti.

Ed Sheeran ise Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda, "Sokakta müzik yapmak için iznimiz vardı, bu yüzden tam olarak o noktadaydık. Önceden planlanmıştı, rastgele gelmemiştik. Yine de sorun yok." ifadesini kullandı.

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