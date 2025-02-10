İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın Hindistan'daki sokak performansı yarıda kesildi
Hindistan polisi, Karnataka eyaletinin Bengaluru kentinde sokakta şarkı söylemek isteyen İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın izni olmadığı gerekçesiyle performansını yarıda kesti.
Ankara
Hindustan Times'ın haberine göre, Sheeran, dünya turu kapsamında sahne almak üzere Bengaluru'ya geldi.
Sheeran, konser öncesi gitarını alıp Bengaluru'daki bir sokakta şarkı söylemeye başladı. Ancak kent polisi, İngiliz şarkıcının performansını yarıda kesti.
Polis yetkilileri, organizatör ekibin, Sheeran'ın sokakta şarkı söylemesi için izin talep ettiğini fakat sokaktaki yoğunluk nedeniyle izin verilmediğini belirtti.
Ed Sheeran ise Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda, "Sokakta müzik yapmak için iznimiz vardı, bu yüzden tam olarak o noktadaydık. Önceden planlanmıştı, rastgele gelmemiştik. Yine de sorun yok." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.